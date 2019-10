Roces en la asamblea docente

Un nuevo episodio mostró nuevamente las filtraciones de los docentes autoconvocados. Una asamblea realizada el sábado en el centro vecinal de barrio 20 de Febrero, convocada para el sector de la capital, no pudo ser llevada a cabo por la presión que impusieron docentes que estaban en contra de la reunión que tildaron de “antidemocrática” por ser “a puertas cerradas”. Se pasó a un cuarto intermedio.

La reunión fue llamada con el motivo de dar curso a lo que se coordinó en la última asamblea del grupo, ratificar o cambiar los delegados docentes. Los autoconvocados tomaron fuerza luego del escándalo en la Asociación Docente Provincial (ADP), el gremio con más afiliados del sector, y lograron legitimarse con los radicales acampes que mantuvieron en la plaza principal de la ciudad, hasta lograr el 38% de aumento en los salarios con reacomodamientos, según los índices de inflación. El porcentaje es tomado como punto de referencia para toda la planta estatal.

“Dos de los delegados que estaban detrás de esto eran Patricia Caliva y Sebastián Aguirre. Elllos dilataron los procesos y ayer (por el sábado) hubo una reunión, que no tuvo carácter de asamblea”, aclaró Gustavo Tilca, docente y exdelegado por el departamento San Martín de Docentes Autoconvocados.

Según resaltó Tilca, las asambleas del grupo de docentes, que se abrió de los históricos gremios y del cual advierten, tiene una alta convocatoria que ronda el 90 por ciento de los trabajadores provinciales, se caracterizan por ser “asambleas de bases, con todos los docentes de la provincia o si es local, con todos los de ese municipio”. Algo que, resaltó Tilca, en esta reunión no se cumplió.

En capital hay cerca de 60 delegados por el grupo docente, sin embargo advirtieron que en esta reunión solo participaron la mitad: “Debían decidir si continuaban con estos delegados, y ellos (Caliva y Aguirre) era obvio que iban a intentar que se eligieran los mismos que responden a ellos. Esas prácticas no las debemos permitir”, aseguró el trabajador que denunció al mismo tiempo que tampoco dejaron participar a los docentes jubilados, y a las “escuelas que no tenían delegados”, como se había convenido en pos de un movimiento “abierto y masivo”. Según relataron, los docentes que quedaron afuera presionaron y lograron que se les abriera la puerta y se llamara a una nueva reunión para el 2 de noviembre.

“Nosotros, los del interior ya cumplimos y en septiembre votamos por los delegados. En el departamento San Martín hubo un problema y lo vamos a solucionar como corresponde”, advirtió Tilca quien además aclaró que “no pertenece al Partido Obrero”. Los docentes se distancia del partido de izquierda por definirse “apartidarios”.