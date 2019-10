Urtubey estuvo en el debate y confesó donde estará el 11 de diciembre

Juan Manuel Urtubey fue uno de los primeros en llegar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna accedió a un mano a mano con BigBang en la previa del segundo debate presidencial y, entre otros temas, respondió en dónde cree que va a estar el 11 de diciembre.



‘Estamos haciendo una construcción a largo plazo que no termina el 27 (de octubre), más bien empieza. Creemos que vamos a tener más apoyo del que tuvimos en agosto, vamos a seguir creciendo y ofreciéndoles a los argentinos algo diferente a esto que a mi juicio no tiene futuro‘.

‘Espero que (a partir del 10 de diciembre) haya espacio para el diálogo, para que no se agudicen las contradicciones‘.

‘Así como nosotros hemos ayudado todos estos años a un gobierno con el cual no coincidimos estructuralmente, mucho más lo vamos a hacer con alguien con el que tenemos más coincidencias‘.

Consultado sobre dónde se imagina que va a estar el 11 de diciembre, Urtubey reconoció: ‘Tranquilo, sin responsabilidades públicas, pero haciendo política que es lo que siempre me gustó; pero sin ser funcionario público, lo cual para mí es un gran alivio‘.