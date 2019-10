Pegini: “Presentía que iba a estar entre los once”

“Uno” por “uno”, en el enroque en Central Norte. Ezequiel Medrán, el estratega azabache, cambió de opinión y decidió devolverle la titularidad a Mauricio Pegini para custodiar el arco de su equipo frente a Chaco For Ever, el jueves, a partir de las 21.30.

El técnico cuervo demostró que se le agotó la paciencia y optó por excluir a Sebastián D’Angelo del once titular. Los reiterados errores que cometió el arquero, sobre todo en el último partido contra Boca Unidos, fueron determinantes para la vuelta de Pegini, quien por decisión del entrenador había perdido el puesto, tras la derrota frente a Güemes por 2 a 1.

Rulo tuvo que esperar dos fechas para recuperar lo que alguna vez fue suyo.

El “uno” cuervo arrancó la semana de trabajo con estupendas noticias: “Hicimos un táctico, el técnico separó a los once que jugarán con Chaco y me incluyó”, expresó el arquero, en referencia a la práctica matutina, que se llevó a cabo ayer en el estadio Dr. Luis Güemes.

“Desde que salí estoy esperando volver al arco, lo esperaba porque vengo trabajando bien, presentía que iba a estar entre los once”, dijo Rulo, con tono de voz alegre.

Entender el porqué de su salida no fue fácil, pero jamás se resigno y luchó por algo que considera suyo. “No dejé de trabajar, lo seguí haciendo igual, obviamente con dudas en mi cabeza, pero con el correr de los días fui digiriendo la noticia, me puse al pie de cañón para estar el cien por ciento como cuando estaba jugando”, relató Pegini y agregó: “Dejé que Medrán haga su trabajo, estamos en medio del campeonato, tiene preocupaciones y que analizar cada partido, tomó decisiones y había que respetarlas”.

En el objetivo de recuperar el arquero de Central Norte fue fundamental “la experiencia y fortaleza mental, no te podés dejar caer, si no le darás motivos al técnico para que piense que tiene que estar otro. Me tocó estar en el banco y es un experiencia que me ayuda a crecer”, destacó el guardavallas azabache.

Por último, el “uno” de Central Norte, se refirió a gran producción que tuvo el equipo en la goleada frente a Boca Unidos (6 a 2): “Fue extraordinario, nos salieron las cosas como las planificamos, todo los partidos lo hacemos, algunas veces salen y otras no. No me sorprendió para nada el resultado”, concluyó Pegini.

Ríos, adentro; Cosaro, en duda

El técnico de Central Norte volverá a contar con Gonzalo Ríos, en caso de ser necesario, para enfrentar a Chaco For Ever. El delantero azabache, recuperado de un desgarro, ocupará un lugar en el banco de suplentes. Ezequiel Medrán, por precaución, llevará de a poco el regreso de Ríos a la titularidad. La idea es darle algunos minutos para que gane confianza.

El que dejó su presencia en duda es Guillermo Cosaro, al sufrir un fuerte golpe en el partido pasado ante Boca Unidos, que lo obligó a dejar el campo de juego a pocos minutos del inicio.

El defensor trabajó en forma diferenciada, por lo que el cuerpo técnico lo terminará de avaluar hoy en la práctica matutina y definirá si está en condiciones de integrar la delegación de Central Norte que viajará esta noche rumbo a Chaco. Cosaro podría ocupar un lugar en el banco de relevos.