“Todos los hermanos llevamos el sello personal de mi padre”

El apellido Toro suena bravío en el circuito del folclore y claro que sí...las semillas fueron desparramadas por el legendario Daniel y de ese fructuoso árbol nacieron: Claudio, Facundo, Carlos, Isabel (abogada, la única de sus hijos que no canta), Daniela y Miguel. En su mayoría fueron entregando su talento y destreza en el ambiente de la música.

Ahora la noticia está enfocada en el menor de los Toro, Miguel, quien hace unos meses decidió encaminar su carrera como solista.

Estuvo de visita en la capital salteña y aprovechó para visitar el complejo editorial de diario El Tribuno.

¿Se viene un nuevo desafío en tu carrera artística?

Entendí que es el momento adecuado para encarar mi propio vuelo, mis alas me llevarán hacía nuevos horizontes. La experiencia que recogí en los últimos años me servirán para afrontar mi carrera como solista. El apellido pesa y me costó tomar la decisión, fueron claves las palabras de mi padre cuando le pedí un consejo. Me dijo que creyera en mi, porque estaba provocando algo distinto con mi música y mi estilo. Mi viejo me entendió al toque porque él también fue un transgresor en su época.

¿Te enfocarás en tus propias canciones?

Me encanta cantar y componer, y a partir de allí se edificará mi carrera, pero jamás dejaré de lado los grandes clásicos de mi padre, el público me lo exige y yo debo cumplir con ese deseo.

¿Empezaste a grabar?

Ya salieron dos simples de mi autoría con sus respectivos videos clips. Se trata de los temas: Luna, y La lagrimita. Es muy difícil definir el ritmo pero lo asocio con el huayno, lógicamente con toques modernos o bien con sonidos que decoran la canción. Lo encuadro al sonido actual, fusionando, sin perder las raíces folclóricas. En las próximas semanas sacaré un nuevo simple y antes de fin de año cristalizaré un disco con seis canciones, ya para encarar con fuerza la temporada de verano.

¿Estuviste varios años con tu hermano Facundo?

Durante once años integré la banda de mi hermano, participé como primera guitarra y coros. Gracias a él conocí el territorio nacional y además me ayudó a formar como artista. Recogí sobrada experiencia y ahora es el momento de volcarla en mi camino como solista. Con Facundo cumpliré todos los compromisos que tiene en carpeta del 2019, inclusive con Los Nombradores del Alba, y luego cerraré este ciclo para empezar el mío.

¿Te asemejás al canto del trovador Daniel Toro?

La sangre de mi padre es difícil de comparar y todos los hermanos, de alguna manera, llevamos su sello personal pero mi objetivo es crear mis propias obras y que tengan la identidad de Miguel Toro. Mi padre escribió una historia rica del folclore, ahora pienso edificar la mía.

¿Estás preparando el lanzamiento oficial?

Mi debut será en un teatro de la capital salteña, aunque ya estuve mostrando algunas cositas de mi proyecto. El otro día me presenté a cantar en el ciudad entrerriana de Diamante, y también estuve en un local del corredor de la Balcarce y en la ciudad cordobesa de Alta Gracia. El lanzamiento oficial será en los primeros días del 2020, en la tierra en que nací.

En el ambiente del folclore se habla mucho del proyecto Toro...

La idea surgió como un homenaje a mi viejo y los cinco hermanos no dudamos en sumarnos al proyecto. Claudio, Daniela, Facundo, Carlos y yo estamos radicados en Córdoba. Ya empezamos a grabar, lógicamente canciones de mi padre en nuevas versiones, en formatos de solistas, dúos, tríos y cuartetos. Además, esta propuesta la llevaremos a los distintos teatros del país.

¿Mamaste la música desde la cuna?

Más vale, fui autodidacta hasta que a los 15 años empecé a estudiar en la Escuela Superior de Música de la provincia de Salta José Lo Giúdice, con el profesor Salvador Rueda. A los 18 años debuté en los escenarios junto a mi papá en el Teatro del Huerto. Después realicé algunas actuaciones con mis hermanos hasta que finalmente me radiqué en Córdoba y me encaminé profesionalmente en la banda de Facundo.

¿Seguirás tu carrera desde Córdoba?

Estoy analizando la posibilidad de regresar a Salta, me tira demasiado la familia, además, hoy para manejar tu carrera no hace falta vivir en las grandes ciudades. Mi provincia es una fuente de inspiración para cualquier artista.

¿Cómo es un día de Daniel Toro?

Su vida está invadida de paz y tranquilidad, junto a mi madre Beba. Siempre está para aconsejarnos en nuestra carrera artística y en los problemas cotidianos. La verdad que jamás dejó de ser un maestro arriba y abajo del escenario.