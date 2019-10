Martin Baclini emocionado al hablar de su amor por Cinthia Fernández

La gran amistad que Martín Baclini y Luciana Salazar sostienen desde hace un tiempo puso a Cinthia Fernández en una situación que no quiere estar. Y por la cual -entiende- su novio no hace lo suficiente. En ese sentido, lo que sí hizo el empresario fue dejar una especie de explicación al respecto en la última gala del Bailando 2019, allí donde todo comenzó: es el partenaire de Cinthia en el concurso donde Luciana tiene un papel destacado.

“Me sobrepasó esta situación. Sé que no estoy haciendo las cosas perfectas porque no me salen”, empezó diciendo Baclini a modo de mea culpa, en diálogo con Marcelo Tinelli, y agregó un “estoy aprendiendo” a modo de justificativo. Enseguida quiso dejar en evidencia que su prioridad, pese a lo que muchos sostienen, es la bailarina: “Sí tengo muy en claro lo que amo a esta mujer”. Ese mismo día, los dos habían discutido en el back de Los ángeles de la mañana, en un cruce fuera de cámara que derivó en las lágrimas de Fernández, ya al aire.

Acto seguido, Martín, quien era una persona desconocida hasta que Cinthia lo presentó como su novio, recordó los inicios de la relación, cuando su novia estaba atravesando una separación conflictiva del futbolista Matías Defederico. “(Tengo muy claro) cómo la conocí, cómo está ahoraà Qué sé yo...”, empezó a esbozar su idea, casi al borde del llanto, incurriendo después en el descubrimiento de una intimidad que no venía al caso: ‘Yo la conocí cuando estaba menos diez, no se animaba a hacer el amor con luz, qué se yo. El Bailando anterior estaba toda cubierta porque no se animaba”.

Y destacó su actitud, la propia -la que habría llevado adelante frente a esa circunstancia que estaba viviendo Cinthia, y cuya superación habría sido responsabilidad suya antes que de la bailarina-, al entonces decir: “Vine acá y le dije: ‘Animate, sos hermosa, te amo a vos y a tus hijas’‘. Revelar este aspecto tan íntimo, que antes de pertenecer a su relación le corresponde a su pareja, le valió el rechazo inmediato de las redes sociales.



En la noche de este lunes, Baclini concluyó sus palabras intentando definir su vínculo con Luciana (quien a su vez, en el Bailando discutió de política con el Mago Sin Dientes). “Todo este lío es porque como con Luciana... no entiendo por qué tanto lío por esto. -argumentó-. Se lo dije /a Cinthia) desde el día uno: tengo un amiga y no una amante. Soy fiel, no tengo una coma mal puesta, no tengo un mensaje mal puesto”. Y mientras seguía enalteciendo actitudes suyas, a su lado a Cinthia se le caía una lágrima. “Yo la amo como es. Y tengo un montón de cosas para decir...”, cerró.