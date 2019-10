Rechazaron excarcelar a De Vido en la causa Río Turbio

El Tribunal Oral Federal 1 rechazó hoy excarcelar al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa por la presunta administración fraudulenta en Río Turbio en la que está preso desde octubre del 2017 cuando perdió sus fueros como diputado nacional. Además prorrogó su detención por seis meses.

Fuentes judiciales informaron que el Tribunal no aceptó el pedido de excarcelación que la defensa de De Vido presentó ayer. Sus abogados señalaron que el próximo viernes el funcionario cumple dos años en prisión preventiva -detenido sin condena-, el plazo que establece la ley para esa condición. Pero la norma también permite prorrogar por un año la detención. Eso hizo el tribunal por el plazo de seis meses.

El rechazo de la excarcelación fue decidida por los jueces José Michilini y Ricardo Basílico que entendieron que en el caso “se mantienen” los riesgos procesales para la causa que en 2017 señaló la Cámara Federal cuando ordenó la detención y el desafuero de De Vido que fueron su capacidad de influir en el expediente. Esos riesgos son el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, “lo cual atentaría contra el descubrimiento de la verdad”, señalaron los magistrados.

Los jueces tuvieron en cuenta que además De Vido tiene una condena de cinco años y ocho meses de prisión por la tragedia de Once y que el caso de Río Turbio es “un proceso sumamente complejo cuya instrucción demandó aproximadamente dos años, cuya presunta maniobra delictiva involucra a varios imputados”.

En disidencia, el juez Adrián Grünberg votó por la libertad de De Vido. El magistrado entendió que la causa ya no tiene riesgos procesales por el paso del tiempo que tuvo el expediente y porque ya fue elevada a juicio oral. “Cabe aventurarse que el juicio oral y público podría recién iniciarse en un tiempo superior al año, si no más, conforme lo indica la experiencia tribunalicia signada por una profusa sobrecarga de tareas”, señaló como otro argumento.

Antes de la resolución del tribunal había opinado el fiscal Miguel Ángel Osorio. En su dictamen, Osorio sostuvo que no veía riesgos procesales pero que no se iba a oponer si el tribunal prorrogada la detención de De Vido. El fiscal hizo hincapié en la salud del ex funcionario y pidió que se le hagan estudios médicos para analizar una eventual prisión domiciliaria. Pero el tribunal no hizo mención a este punto en su resolución.



FUENTE: INFOBAE