Las víctimas fatales deben ser trasladadas a Orán para que les practiquen las autopsias. La morgue del hospital Perón no funciona y a veces tampoco hay ambulancias.

No hay médico legal en el departamento San Martín

El médico y diputado provincial Manuel Pailler, en la última sesión de la Cámara Baja provincial volvió a reclamar por la falta de médico legal en el departamento San Martín, profesional que debe intervenir toda vez que la Justicia así lo requiere en casos de accidentes de tránsitos con lesionados o víctimas fatales.

Pailler, en la última sesión de la Cámara, se refirió "al fin de semana anterior, que para los sanmartinianos fue para el olvido, cuando se registraron altas temperaturas con una sensación térmica de 45 grados, acompañadas, como era de esperar, del respectivo corte de agua y de energía eléctrica porque en el departamento San Martín todo va de la mano".

Pailler recordó que ese mismo fin de semana "tuvimos la dolorosa situación del fallecimiento de dos niños en dos accidentes viales, un chico de 12 años y una niña de 16, a los que se sumaron 8 heridos. Pero como sucede siempre, son en estas circunstancias tan lamentables que se refleja la falta de los servicios esenciales para el departamento. Y es que en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y, más allá de que sea un hospital de cabecera, no contamos con un neurocirujano. Es cierto que el hospital tiene un tomógrafo, pero no funciona; tal parece que en San Martín somos como el chavo que iba a la escuela pero no entraba", ironizó Pailler.

En esa línea el legislador y médico norteño recordó que "nada le devolverá a sus familiares la vida de sus seres queridos, pero al tratarse de casos judicializados, por orden de la Justicia, a los occisos se les debe practicar la correspondiente autopsia. Pero como el departamento San Martín no tiene médico legal, los cuerpos deben ser trasladados hasta Orán, donde el médico legal debe realizar esa autopsia. Y ni qué decir de un transporte adecuado para trasladar los cuerpos con el que, por lógica, en San Martín no contamos".

Como el hospital de Tartagal cuenta con una sola ambulancia de traslado "y no tenemos morgue, los familiares tienen que buscar de qué manera trasladar los cadáveres hasta Orán para ese trámite legal. Por eso, por el respeto al dolor de los familiares y de las personas que pierden la vida, les pido a las autoridades de Salud y de Seguridad de la provincia que arbitren los medios para solucionar esta situación, que por otra parte ya la venimos denunciando desde hace mucho tiempo", enfatizó Pailler.

Cabe reconocer la legitimidad del reclamo del médico norteño, como así también el carisma y el cariño que despierta en toda la comunidad.

Pero también hay que hacer la salvedad de que no hay muchos profesionales de la especialidad forense en la provincia que, por otra parte, son médicos que trabajan normalmente en otras ramas de la misma profesión, tales como clínicas u otras.