El llanto desconsolado de Pampita tras ver bailar a Griselda Siciliani

Durante la noche del martes, la nueva instancia de Súper Duelo enfrentó a algunas de las parejas favoritas del " Súper Bailando". Luego de que Gabo Usandivaras y Flor de la V por un lado y Silvina Escudero y Jonathan Lazarte, por el otro, se aseguraran su paso a la siguiente ronda de grandes homenajes, otras dos parejas se midieron cuando apenas faltaban unos minutos para la medianoche.

Durante esta primera instancia, las parejas podían elegir el ritmo, y por eso Griselda Siciliani y Nicolás Villalba decidieron llevar el folclore a la pista de ShowMatch y eligieron la canción "Alfonsina y el mar", por Mercedes Sosa, para su coreografía. La propuesta dejó a muchos de los presentes muy emocionados, entre ellos, Pampita Ardohain que no podía parar de llorar y debió ser asistida y contenida por su compañera Florencia Peña.

Lola Latorre y Facundo Insúa, por su parte, mostraron una propuesta con ritmos urbanos que fue aplaudida por la mamá de la participante, Yanina Latorre. En esta nueva instancia, los miembros del BAR y los jurados tienen cada uno un punto, y definen así el pasaje de una de las parejas a la próxima instancia.

Luego de verlos, Aníbal Pachano expresó, emocionado: "Me encantó que la pareja uno haya elegido contar una historia. Griselda, sos grosa. Lola es una nena joven y hermosa, pero hoy fue más de lo mismo". Por eso, se inclinó por la pareja número uno. Ángel De Brito también se inclinó por ellos.

Pampita, todavía muy emocionada, expresó: "Estaba llegando al canal y me avisaron que había muerto un familiar muy querido. Me pregunté cómo iba a llevarlo durante el programa, pero pensé que iba a estar bien, que me iba a distraer. Este tema en particular y la Negra Sosa fueron muy importantes para mi familia durante muchos años. Parece mentira... Cuando empieza a sonar el tema, la emoción desborda".

"Fue una idea excelente, y es increíble lo que transmite, lo que hacen sentir", siguió la modelo. Después, felicitó también a Latorre, aunque le pidió que se arriesgue a hacer nuevas cosas. Su voto, claro, fue también para Siciliani.

"Dos parejas con propuestas muy distintas. Los chicos siempre son frescos y alegres, pero les tocó bailar hoy con 'la peor', que es Griselda. Desde hace un par de galas, Gri, te adueñaste de este lugar y sentís tanto la danza que la sentimos todos con vos", agregó Peña, que compartió el criterio de sus compañeros. De esta manera, la actriz y el bailarín se aseguraron su pasaje al siguiente ritmo, de grandes homenajes.

"Sos una guacha, Griselda. Tu sensibilidad traspasa la pantalla y tu compañero es un gran bailarín", sumó Polino. Flavio Mendoza indicó que Latorre es la revelación de este año, pero explicó: "Griselda y Nico me volaron la cabeza". Algo similar expresó Laura Fidalgo y los dos, también, consagraron a la pareja uno.