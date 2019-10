La U, contra Cardenales y sus hinchas en la final de la Liguilla 

La Unión de Rugby de Tucumán (URT) definió la sede para la final de la Liguilla Super 10-2020 entre Universitario de Salta y Cardenales de Tucumán, que se jugará el próximo sábado. La neutralidad quedó a un costado del camino, ya que el partido se jugará en la cancha de Cardenales.

En ese mismo club jugarán Jockey de Salta y su homónimo tucumano por el tercer puesto y la plaza que resta para completar el Súper 10 la próxima temporada.

El reglamento del Regional del NOA de rugby en uno de los puntos del artículo 5 establece que la final y el partido por el tercer y cuarto puesto se jugarán en una sola cancha. También menciona que ambos partidos se jugarán en Tucumán y que será la URT la que decida la sede. Pero que justamente sea la cancha de Cardenales, el rival de la U, genera polémica.

Hace una semana se jugaron las semifinales en cancha de Lince, a pesar de que los dos equipos salteños terminaron primero y segundo en las posiciones con el tercer puesto de Cardenales y el cuarto lugar del Jockey tucumano. El reglamento no menciona en ningún punto la sede de semifinales, pero las dos se jugaron en Tucumán, dejando de lado las mejores ubicaciones de los salteños.

¿No había otra cancha para jugar la final y el partido por el tercer puesto? ¿Por qué no se eligió nuevamente a Lince como sede, tal como sucedió hace una semana?. Cabe destacar que las canchas de Lince y Cardenales están sobre la misma calle en la capital tucumana, solo separadas por cuatro cuadras, pero al menos era un terreno más “neutral” que elegir la propia cancha de Cardenales para jugar la final de la Liguilla.

La U, al igual que Cardenales, ya lograron el objetivo de sumarse al Súper 10 del 2020, era el desafío primario en la Liguilla y la final del próximo sábado podría tomarse como anecdótica, pero no habrá igualdad de condiciones entre los dos protagonistas.

En tanto, el albirrojo salteño tendrá que jugar en la misma cancha de Cardenales el partido que definirá si también estará entre los diez mejores del regional o si irá a jugar el torneo Desarrollo con el resto de los clubes del NOA.