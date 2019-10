Leavy: “Creo que fue una campaña muy sucia, nunca vi algo igual”

Este domingo 27 de octubre se celebrarán en nuestro país las elecciones generales que definirán quienes serán los legisladores salteños que llegarán al Congreso nacional. Uno que tiene grandes chances de ganar la senaduría, aunque reconoce que su principal candidatura es a gobernador, es Sergio “Oso” Leavy. En diálogo con El Tribuno, el candidato del Frente de Todos, que tiene como principal referente a Alberto Fernández, denunció que fue blanco de “una campaña sucia”. Además, expuso su visión sobre la coyuntura económica nacional y la posibilidad del frente de obtener la mayoría de los cargos legislativos.

“Vemos lo que nos está pasando a todos, de saber que hay un país que está endeudado, con una fuerte devaluación, con empleos que se están perdiendo todos los días y nosotros queremos transformar y cambiar eso. Ya nos mintieron en el debate del 2015, y ahora lo que diga (Mauricio Macri) ya no tiene tanta influencia como tenía en su momento, porque la gente quería escuchar cosas que se podían transformar”, agregó Leavy.

“Claramente creo que va a ganar la esperanza, va a ganar la fe, la alegría de volver a tener un país inclusivo, un país para todos”, señaló.

Es candidato a senador nacional para las elecciones de este domingo. ¿Qué expectativas tiene a nivel nacional y local?

Claramente nosotros estamos hartos de la mentira. Vemos que en las redes se dice que estaría muy cerca (Mauricio) Macri de recuperar espacio. Claramente creo que va a ganar la esperanza, va a ganar la fe, la alegría de volver a tener un país inclusivo, un país para todos. Los argentinos nos sacamos la careta de la mentira, y qué mejor que la verdad, ¿no? Vemos lo que nos está pasando, de saber que hay un país que está endeudado, con una fuerte devaluación, con empleos que se están perdiendo todos los días y nosotros queremos transformar y cambiar eso. Ya nos mintieron en el debate del 2015, y ahora lo que diga (Mauricio Macri) ya no tiene tanta influencia como tenía en su momento, porque la gente quería escuchar cosas que se podían transformar, pero la única forma de transformarla es con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, tener un país nacionalista, cuidar nuestras industrias, no dejar que ingresen productos subsidiados a venderse en la Argentina, como es el caso del tomate al natural que viene de Italia, y por eso cerró la Campagnola dos de sus cuatro fábricas. Ni siquiera el comercio de alimentos funciona, por eso Luque está cerrando, menos la venta de electrodomésticos. Tengo esperanzas y ganas de que los argentinos reventemos las urnas y por fin recuperemos el camino del crecimiento.

¿No hay balotaje?

No, creo que se alargará mucho más la brecha, si ganamos por 15 puntos en las PASO ahora vamos a andar hasta en 20 puntos. Creo que mucha gente siguió viendo un presidente errático que pierde una elección y al otro día sale en la televisión diciendo: la culpa la tienen los argentinos y el mercado explota. Esa devaluación hace que haya en Salta capital 100.000 nuevos pobres en el último año ¿Y sabe lo que le pasará a usted vecina en el 2020? No habrá Cooperadora Asistencial, y todos sabemos para qué sirve la Cooperadora. Cuando usted va a la salita de primeros auxilios y le dan una receta y no tiene el remedio ¿adónde concurrimos? A la Cooperadora. A partir del 2020 desaparece y esto demuestra la insensibilidad de un gobierno que se está yendo.

A nivel local tiene la posibilidad de colocar 4 legisladores...

Nosotros aspiramos a tener cinco.

¿Van por todo?

No, no por todo no, sabemos claramente que el que gana se lleva la mayoría, que son dos senadores y un diputado. Todo indicaría que seríamos los más votados, por lo tanto tendríamos dos senadores y después nos faltaron 15 mil votos para que ingrese Ramón Villa y estamos trabajando fuerte para triplicar al cuarto. En este caso la disputa está entre Ramón Villa y (Pablo) Kosiner. Creemos que va a bajar todavía aún más Lavagna-Urtubey y seguramente estaríamos llevándonos el tercer diputado nacional.

Muchos analistas dicen que los otros candidatos van a bajar su cantidad de votos en relación a las PASO, ¿piensa que es así?

Macri consolidó su voto, pero vemos que Lavagna se desvaneció, eso lo veo en todos lados. Hicieron un encuentro cuando vino el presidente saliente (risas) y la verdad que han juntado gente. Eso significa que hay gente que está decidida a votarlo a Macri pese a todas las cosas que le están pasando a Salta y a la Argentina. Vemos que por ahí Lavagna se desdibujó, porque no quedó expectante, con posibilidades y eso hace que el voto útil se vaya para otro sector.

Lo traigo al escenario local, ¿cómo se desarrolló la campaña para las elecciones provinciales?

Fue una campaña muy sucia, nunca vi algo igual. Usaron el poder para atacarme fuertemente. Vos ves en las redes que se me tilda de cualquier cosa. Yo soy una persona normal, que tuve en mi carpintería más de 100 empleados, siempre trabajando, siempre siendo una persona común con una familia normal, y se me tilda de muchas cosas. Hoy (por ayer) tuve un fallo de la Cámara Federal de Salta que le pide a Google que levante todas las publicidades que me estaban haciendo en un blog. Es la primera vez que veo que le exigen a una empresa como Google internacional y Google Argentina que levante todas las noticias falsas. Hicimos tres denuncias federales en diferentes hechos y ya tuvimos el primer fallo, que para nosotros es sumamente importante porque va a dejar un precedente en todo el país. Así cualquiera ensucia, por eso los que tienen mucho poder y han usado este poder fáctico por muchos años tienen miedo de que venga alguien del interior, una persona común que transforme esta provincia, como en algún momento la transformó Carlos Xamena o Roberto Romero.

¿Por qué quiere ser gobernador de Salta?

Quiero ser gobernador, quiero transformar Salta, porque la verdad que no tengo nada que ocultar, soy una persona común, vengo trabajando día a día para transformar a la provincia y generar mucho empleo.

Me imagino que se enteró de la situación compleja que están pasando comercios como Luque, Ribeiro o Musimundo. ¿Qué opinión tiene sobre este tema?

Mañana (por hoy) me junto temprano con la Unión Industrial de Salta y le voy a pedir lo mismo que le pido a los dueños de Ribeiro o Luque, y es que aguanten. Si han aguantado cuatro años, faltan meses para que vuelva el consumo, para que vuelva la alegría en Argentina, para que pueda haber empleo. Así que les pido que no despidan a esta gente, que vean la forma de trabajar por la empresa, porque entre la empresa, el empresario y los empleados tienen que ser una gran familia, como son todas las pymes, y entre todos encontrar la solución. Mi solidaridad con todas las pymes que están sufriendo y que están cerrando por día. Son empresas que generan muchas fuentes de trabajo.

¿Siente el apoyo del PJ local? Hubo dos hechos que me llamaron la atención y fue que Miguel Isa salió a decir que usted está 19 puntos abajo de Sáenz y Lucio Paz Posse, quien compitió como precandidato a intendente en las PASO por el Frente de Todos, se mostró junto al intendente capitalino.

Yo tengo otra opinión de Miguel Isa, que nos acompañó a Buenos Aires, estuvimos en varios actos acá y él pretende que gane el Frente de Todos, si ha hecho esa declaración es una realidad. Ahora, ¿yo les hago una pregunta a todos los vecinos? Si me ganaron por 19 puntos y al otro día salís a hablar a todos los dirigentes, es porque tan bien no te fue. Seguramente vamos a dar vuelta esa elección.

¿Piensa que puede acortar la brecha de las PASO?

Pensamos que podemos superarlo tranquilamente, más que ahora con el resultado que vamos a tener el domingo. Vamos a tener un presidente como Alberto y seguramente vamos a tener mucho apoyo nacional, porque Salta tiene que pertenecer a un proyecto nacional, no es una isla. Vos ves a Jujuy que creció en infraestructura, ves un Tucumán que ha crecido en infraestructura, ¿y Salta? Creo que eso también va a influenciar mucho en la próxima elección provincial.

La capital fue su talón de Aquiles. ¿Piensa que puede acortar la distancia?

Sí, David Leiva es nuestra esperanza, está trabajando fuerte, a él lo conocen mucho y saben que es un hombre de barrio, que va a caminar todos los días.

Un mensaje para los salteños para estas elecciones...

Como les decía en toda la nota, tengan esperanza, tengan fe, tengan valores. El otro día veía una pared escrita decía: “Nos abracemos con Cristina hasta que vuelva”. Bueno, abracense fuerte porque estamos volviendo, vamos a volver a tener un país inclusivo, un Estado presente, que se ocupe de la gente, un Estado que genere fuentes de trabajo para que todos podamos tener un mejor vivir, que nos pueda ayudar donde nacimos, donde podamos desarrollarnos, crecer, educarnos, formar nuestra familia, sentirnos bien, tener todo lo que necesita una persona. Creo que necesitamos un gobierno que sea nacionalista y que vuelva la alegría a la Argentina, que es un país rico con gente muy pobre.