Miremos a Salta sin anteojeras

Cuando se produce un cambio de gobierno, el nuevo aduce determinados hechos a la "herencia recibida" para de alguna manera explicar el fracaso o el éxito en su gestión. Se supone que cada sector o partido político que aspira a ocupar el Poder Ejecutivo del país, la provincia o municipio ya conoce la verdadera situación de la pobreza, desocupación, trabajo informal, financiera, fiscal, comercial, etcétera, del distrito donde compite.

En nuestra provincia, el preocupante panorama social del país tiene características propias: nuestra pobreza y desempleo son peores, acumulamos una deuda muy pesada y perentoria, en dólares, y vivimos atados a la deuda porque falta desarrollo, y esta es condición imprescindible para contar con recursos propios.

El objeto del presente trabajo es mostrar la foto de nuestra provincia de sectores como: finanzas, educación, pobreza, producción, recursos naturales, laboral, desocupación.

Pobreza

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) la pobreza por ingresos en Salta no está lejos pero sí bastante por encima de la media nacional, hoy un 41,8% de la población en nuestra provincia no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica.

El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) determinó que cuando se analiza la pobreza estructural considerada como "no monetaria", y de acuerdo a datos oficiales (encuesta permanente de hogares, EPH), que el 40% de la población urbana en Argentina tiene al menos una privación de esa categoría y que, peor aún, en Salta esa cifra asciende al 51%; es decir, 700.000 personas en nuestra provincia tienen al menos una privación no monetaria vinculada a la educación, protección social, empleo, vivienda, acceso al agua o al saneamiento básico entre lo más importante, cifras que determinan que las personas pobres en Salta tienen mayores privaciones que las personas pobres de otras provincias. La solución para terminar con la pobreza estructural requiere, además, de mejorar las condiciones básicas como vivienda, agua, saneamiento, etc., será necesario invertir en educación, salud y nutrición especialmente a nuestros niños, considerada una inversión a largo plazo.

Desocupación y trabajo informal

Según el Indec, el trabajo no registrado alcanza al 44% de la población económicamente ocupada y la desocupación alcanzó el 12,7% en los meses de abril a junio, quedando Salta con los peores números de la región y por encima de la media nacional que llegó al 10,6%.

En esta medición, nuestra provincia se ubicó entre los cuatro distritos de mayor desempleo en el país, el primero fue Mar del Plata con 13,4%, el Gran Córdoba con 13,1%, e igualó a los partidos del Conurbano bonaerense con el 12,7%.

También informó respecto a la distribución del ingreso que el 10% de los hogares más ricos concentraron a finales del año pasado el 32,3% de los ingresos mientras que el 10% más pobre solo el 1,6% de los ingresos. A fines del año 2017 esa relación era de 31% contra 1,8%.

La preocupación del rubro construcción no solo se proyecta a nivel nacional sino además local, dado que hace más de un año que se encuentra en caída libre sin remontar o estabilizarse, lo cual perjudica la actividad obrera en todo sentido y, agravado por la falta de medidas que puedan paliar el malestar, según apreciaciones realizadas en la Cámara de la Construcción de Salta.

La industria, salvo algunos sectores, nuestra provincia no escapa a la realidad plasmada por el Indec que afirmó que en este año se desplomaron tanto la industria como la construcción.

La producción industrial en marzo/2019 registró una caída del 13,4% contra igual período del año pasado y descendió un 4,3% respecto al mes anterior (febrero/ 2019) y alcanzó el undécimo mes consecutivo de contracción.

La industria de la construcción en marzo/ 2019 cayó un 12,3% respecto del mismo mes del año anterior y tuvo una baja del 4,3% respecto al mes anterior.

El comercio también sufre esta recesión y la fuerte inflación (estanflación), solamente este año por información del Sindicato de Comercio se perdieron más de 500 puestos de trabajo y se cerraron una cantidad similar de negocios entre chicos, medianos y grandes.

Finanzas

Sabemos que cerca del 75% de los ingresos de nuestra provincia se originan en recursos coparticipados que envía el Gobierno nacional. Los recursos propios (25%) son obtenidos en un porcentaje muy elevado por el impuesto a las actividades económicas de la provincia, regalías y otros impuestos menores.

Durante el año 2020 deberemos pagar en concepto de intereses y amortización de préstamos en títulos de la deuda publica contraídos por la Provincia los siguientes importes:

. US$ 31.937.400 de intereses por el préstamo de 350 millones de dólares, correspondiente al Fondo del Bicentenario, (SA24D) que se terminará de pagar en el año 2024.

. US$ 21.764.704 por el préstamo tomado como Fondo de Reparación Histórica, de 185 millones de dólares (SARH) correspondiente a intereses y amortización de capital que vence en el año 2022.

. $113.000.000 en concepto de capital e intereses de un préstamo de 400 millones de pesos (SA21P) que vence a fines del año 2021.

. A estos compromisos ya contraídos habría que hacer una previsión para pagar si se pierden los juicios de las empresas Enjasa (US$ 62 millones aproximadamente), cuyo mayor accionista es Casinos de Austria, Plumada Y Aguas de Salta, empresas que fueron concesionarias de explotaciones y/o servicios y el Gobierno provincial rescindió sus contratos anticipadamente.

Males autóctonos

Otros datos para tener en cuenta son el producto geográfico per cápita, Salta ubicada muy por debajo de la media nacional; la tasa de femicidios en Salta está entre las primeras del país; en nuestra provincia las mujeres perciben remuneraciones entre un 30 y un 40% inferiores a las de los varones; la emigración de nuestros jóvenes mayores de 18 años en busca de mejores oportunidades se nota más en los varones, ya que disminuye sensiblemente respecto a los menores del mismo sexo.

Según datos del Observatorio de la Violencia Familiar y de Género de la Suprema Corte de la Nación de 2017, 18.000 mujeres son víctimas de violencia familiar y datos de Amnistía Internacional con una tasa de 83,4%.

Salta se ubica en el cuarto lugar entre las provincias con mayor cantidad de embarazos adolescentes entre los 15 y 18 años.

Somos una provincia rica en recursos naturales, pero que no genera el empleo ni la educación de calidad que necesita su gente. La dirigencia política parece preferir la comodidad de “hacer la plancha” y vivir de la renta segura (o no tanto) de la coparticipación en lugar de trabajar seriamente para generar empleo y calidad de vida. Tener recursos naturales no debería ser un castigo, sino una bendición.

Por eso, es necesario mirar bien dónde estamos y dar, de una vez por todas, un golpe de timón.

.