Sofía Gala contra la depilación de las axilas y partes íntimas: “Las mujeres grandes tenemos pelos”

En este último tiempo, Sofía Gala cambió su forma de vestirse para sentirse más cómoda y libre. Hoy por hoy, se viste con prendas más holgadas y ya no marca su figura con jeans súper ajustados o remeras ceñidas al cuerpo. Pero su look no fue lo único que se modificó: su visión con respecto a la depilación también cambió. Siempre auténtica, la hija de Moria Casán develó que ya casi no se depila.

“Las axilas no me las depilo casi nunca. Pensaba en cuando me desesperaba porque tenía pelos en los chivos y no me ponía la ropa que quería. Ahora no me importa esa tontería estética. Como pensar que si tenés pelo en el chivo sos un chabón. Eso es lo mínimo. Cambiá la mentalidad y dejá de depilarte”, expresó la actriz en su visita a Cortá por Lozano, programa que se emite por Telefe.

Y remarcó que no la incomoda la mirada ajena cuando elige no depilarse y mostrar sus vellos en la vía pública: “No me importa, no me doy cuenta. No la siento porque es una cuestión cultural. Por ejemplo, de que si no tenés depilada la pata o los chivos no podés ponerte pollera corta. Eso fue desapareciendo con el tiempo como muchos mandatos y faltan muchos más. Así que estamos dejándonos los chivos largos!”.

Los vellos de las axilas no son los únicos que Sofía Gala luce con orgullo. Siempre atenta, Verónica Lozano quiso saber qué opina de la depilación total en la zona del cavado. “Tampoco me gusta. Me da raro el tipo que le gusta la vagina pelada. Qué asco! Como los niños pequeños, no. Las mujeres grandes tenemos pelos en la vagina!”, concluyó entre risas, según informó Todo Noticias.