Para el abogado de Cristina, con la aparición de los cuadernos, "se cae la causa"

El abogado Gregorio Dalbón, quien patrocina a la ex presidenta Cristina Kirchner, consideró hoy que la aparición de los cuadernos del chofer Oscar Centeno "nulifica la causa" que investiga presuntas coimas en la obra pública durante el Gobierno de Cristina Kirchner, por lo cual estimó que el expediente "no va a llegar a juicio".

"Quisieron involucrarla a Cristina. Fue la última causa que intentó el lawfare y fue la causa que destapó la olla de comprobar fehacientemente que había una guerra jurídica de los medios, el poder judicial y el poder político", sostuvo el letrado.

En diálogo con Radio Cooperativa, Dalbón afirmó que "a nadie le interesa" la causa de los cuadernos y señaló que "siempre" creyó que los escritos originales de Centeno "estaban, pero no sabía por qué los guardaban".

"Ahora pienso que es por la nulidad, por si algo salía mal", añadió el defensor de la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos.

Y subrayó: "Más allá del hecho político, es un hecho jurídico muy importante, porque nulifica la causa".

En ese sentido, Dalbón cuestionó la "declaración mentirosa" de Centeno y apuntó contra "la desprolijidad de los dos personajes que están atrás de esto", en alusión al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

"Esto no va a llegar a juicio, pero en el caso de que se alcance esa instancia, los empresarios van a decir que no se cumplieron con los requisitos formales del arrepentimiento y eso va a hacer que pidan la nulidad de sus declaraciones y decir que lo hicieron en virtud de aprietes o extorsiones alrededor del estilo Stornelli", finalizó el letrado.