“Una economía inclusiva, que recupere el mercado interno”

Nora Giménez es candidata a senadora nacional por el Frente de Todos, en segundo lugar, detrás de Sergio Leavy.

Giménez estuvo presa durante la última dictadura militar. En democracia fue ministra de Trabajo, diputada provincial y delegada del Renatea (Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios).

¿Qué temas de género llevará al Congreso de la Nación?

Hay varios. Primero, me parece que tenemos que dar un paso adelante para conseguir en la representación legislativa la verdadera equidad. Hasta ahora, esta ley de paridad y alternancia solo tiene alcance para la composición de las listas, pero no, para la ocupación efectiva de las bancas. Para garantizar esto, hay que avanzar en una ingeniería electoral, que es profunda, porque toca la ley del sistema electoral. Esa es una bandera irrenunciable.

Además, tenemos que avanzar en todos aquellos protocolos que nos garanticen la educación sexual integral, que es ley a nivel nacional. Habrá que hacer algunos ajustes y actualizaciones para impulsar los protocolos entre Nación y provincias, para que esto se cumpla en todo el país. En nuestra provincia, no se cumple y me parece que es indispensable.

En materia de violencia de género, hay mucho para trabajar. Tenemos que abocarnos a lograr protocolos de aplicación nacional, para que después esto no quede al arbitrio de cada provincia.

¿Cree que se debe declarar la emergencia nacional en violencia de género?

Yo creo que sí, pero tiene que ser acompañada de medidas concretas. Es fundamental la asignación de presupuestos para la asistencia a las víctimas, para esa gran tarea de prevención, que todavía está en deuda, y para la formación de los equipos técnicos que la lleven adelante. Desde el Frente de Todos está prevista la creación del Ministerio de la Mujer a nivel nacional. Nuestro candidato a la gobernación, (Sergio) Leavy, también se ha comprometido en la creación de este Ministerio en la Provincia. Van a ser dos herramientas para trabajar a fondo toda la temática de género, para que se cumpla la equidad y para que resolvamos los problemas graves que sufren las mujeres, que tienen que ver con la violencia, con la desigualdad, pero también con la posibilidad de estudiar y la inserción laboral.

¿Qué promueven en este sentido?

Vamos a construir la oportunidad del trabajo a través de la inserción de las mujeres en la economía social, a través de la producción local y del agregado de valor a los productos agropecuarios, que es lo que predomina en esta provincia. También sabemos que en la manufactura la mano de la mujer es muy demandada.

Queremos legislar para que estas decisiones sean permanentes y las incorporemos como política de Estado.

¿Cuál es su postura sobre la legalización del aborto?

Yo estoy a favor. Creo que es un problema de salud. No nos podemos permitir que en este país miles de mujeres se sigan muriendo frente a nosotros, ante los ojos de sus propios hijos. Lo tenemos que resolver y lograr esos protocolos nacionales, que nos permitan su aplicación efectiva en todas las provincias.

Usted propuso eliminar el IVA de productos de la canasta básica, una medida que tomó el Gobierno después de las PASO y hasta enero. ¿Esto se puede convertir en una medida permanente?

Sí, pero dentro de una propuesta integral, en la que el recorte del IVA para los productos de la canasta familiar sea una medida dentro de un conjunto de medidas. En la forma que se aplicó ahora, como medida aislada, no sirve, mientras tenemos achicamiento del mercado interno, invasión de importaciones, rebaja de jubilaciones y de sueldos, ampliación de la masa de desocupados, más de 50 empresas pymes que cierran por día, toda la asistencia financiera y la línea de créditos operando para la cuestión financiera y no para el objetivo del apoyo a la producción...

¿Cómo piensa aplicarla?

Proponemos una economía inclusiva, que recupere el mercado interno y esas miles de pymes. Hay que hacer un esfuerzo muy fuerte de recuperación y, en el caso de Salta, que es una provincia con un nivel muy bajo de industrialización, asumir un fuerte desafío de agregar valor y de promover “una industria en cada municipio”, como dice nuestro candidato a gobernador.

Tenemos un gran desarrollo de la producción regional: tabaco, vid, especias; en el norte, frutas tropicales y cítricos; en el sur, legumbres y granos. A todo esto necesitamos agregarle valor. Además, tenemos que pensar en otro modelo.

¿En qué sentido?

No sirve seguir discutiendo el encarecimiento de nuestro producto por el flete, mientras operamos a través del puerto de Buenos Aires. Tenemos muy cerca la salida al (océano) Pacífico por Chile y es una prioridad prestarle atención y lograr la inversión que hace falta para cerrar esta red de vías férreas y de rutas, como la ruta 51, para garantizar la salida por el Paso de Sico, y la ruta 34, para salir a Bolivia, en el esquema del Zicosur (Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur). Tenemos que aprovechar nuestra posición geopolítica.

Llegó el momento de construir un país federal y no lo vamos a hacer solos. Por eso, desde el Frente de Todos trabajamos con los candidatos a diputados y a senadores nacionales del bloque del NOA. Nos interesa llegar al Congreso con Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.

Aspiramos a sumar a los legisladores de las distintas fuerzas políticas de todas estas provincias, para que todos juntos peleemos esas medidas de fondo que nos hacen falta para cambiar las cosas.

