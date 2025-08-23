PUBLICIDAD

23 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
#MilagroParaElMundo
Narcotráfico en Jujuy
Escuelas Rurales
Córdoba
San Lorenzo
Boxeo
Torneo Clausura 2025
Jubilados y Pensionados
San Lorenzo le ganó a Instituto 1 a 0 por la fecha 6 del Torneo Clausura

El único gol del partido lo convirtió el juvenil Branco Salinardi en el inicio del segundo tiempo, lo que significó su primer tanto en la Primera División.
Sabado, 23 de agosto de 2025 17:11
FOTO: Fútbol para todos
En una jornada cargada de emociones en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo logró un ajustado triunfo 1-0 sobre Instituto por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, gracias al primer gol de Branco Salinardi con la camiseta del Ciclón. El juvenil de 18 años se convirtió en la figura del partido, desatando la ovación de la hinchada que acompañó al equipo durante todo el encuentro.

 

El partido se desarrolló bajo un clima caliente, marcado por rechazo generado por la vuelta de Juan Moretti a la institución, lo que tensionó aún más las tribunas. La presión y el entusiasmo de los fanáticos impulsaron a los locales, que dominaron la posesión de balón y generaron las situaciones más peligrosas, aunque con escasa claridad en la definición.

 

Con este resultado, San Lorenzo suma once unidades y se mantiene en la cima de la Zona A, junto a River, en una jornada que dejó sensaciones positivas dentro del plantel y gran entusiasmo entre los seguidores. El próximo desafío del Ciclón será el clásico ante Huracán, previsto para el sábado 30 de agosto, donde se espera que Moretti y el resto del plantel repitan la entrega y el rendimiento que les permitió llevarse los tres puntos ante la Gloria.

 

 

 

 

