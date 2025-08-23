Viento Zonda: Ciudad bajo fuego: 22 focos, casas afectadas, intoxicados y miedo

Agosto está complicado. Ayer, los más de 34 grados de temperatura, las fuertes ráfagas de viento Zonda, la nula humedad fueron las condiciones perfectas para que se desataran focos de incendio en distintos puntos de la ciudad y municipios vecinos. Si bien no hubo que lamentar víctimas, el miedo estuvo presente.

La Secretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta registró 74 intervenciones. Los trabajos se concentraron en la remoción de árboles caídos, postes dañados y en la sofocación de incendios, que se multiplicaron en distintos sectores de la ciudad.

El secretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, explicó que la situación se tornó más compleja desde el mediodía, cuando la temperatura superó los 34 grados y el viento incrementó su intensidad. "Empezamos a recibir llamados por árboles caídos y postes, pero lo más crítico fueron los incendios que se desataron a partir de la tarde, con más de 20 focos activos", detalló. Entre 74 incidentes que hubo en la ciudad, se registraron 11 caídas de árboles y ramas, 23 postes y cables dañados, 22 focos de incendio, además de 2 voladuras de techos y 18 hechos de diversa índole.

Los focos ígneos se concentraron principalmente en la zona sur y oeste de la capital. Los operativos continuaban anoche en las inmediaciones de San Luis, Villa Esmeralda, Villa Violeta y el aeropuerto, donde las llamas avanzaron favorecidas por el viento. También hubo un episodio crítico en Villa Los Sauces, que obligó a evacuar preventivamente a 21 personas -19 niños y dos madres- debido al humo y al riesgo para cinco viviendas precarias cercanas. Por este episodio, desde el Ministerio de Salud se informó que se dispuso de cuatro ambulancias del Samec en zona oeste. Se atendió a 7 personas afectadas por intoxicación por inhalación de humo. No necesitaron ser trasladadas a un centro de mayor complejidad. En Villa Los Sauces se temió lo peor. Una situación similar ocurrió el 1 de agosto pasado, donde las llamas consumieron 12 viviendas y esas familias quedaron sin nada.

Provincia informó que Bomberos de la Policía, brigadistas forestales de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios, áreas municipales, y el apoyo de Aguas del Norte para el abastecimiento de autobombas trabajaron en las urbanizaciones Quinta, Chacras de Santa María en San Lorenzo Chico, en los barrios Sarmiento, Los Sauces, Las Marías, Juan Manuel de Rosas, 14 de Mayo, Santa Rita Oeste, en inmediaciones al Prado, Villa Soledad, acceso a Salta, San Luis, entre otros. En General Güemes, en barrio 1 de Mayo como así también en ruta 51 km 8 en La Merced Chica, San Agustín, ruta 36 km 5 en el trayecto de Campo Quijano a Rosario de Lerma, ruta 26 barrio Los Palmares, entre otros puntos.