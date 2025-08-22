El clima en Salta: después del Zonda y con alerta hasta la medianoche, así seguirá el tiempo el fin de semana

inicia sesión o regístrate.
Tras una jornada marcada por el viento Zonda y sus complicaciones, el clima en la capital salteña comenzó a cambiar este viernes por la noche con el ingreso de un frente frío que ya se hizo sentir en la temperatura: a las 20 horas el termómetro marcaba 22°, luego de una máxima de 35° registrada a las 16. ¿Qué dijo el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno? Enterate en la nota.
Pese al descenso térmico, el Servicio Meteorológico mantiene vigente un alerta amarilla por vientos del sector sur, con intensidades que van de 35 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h entre las 18 y la medianoche. "Durante la madrugada los vientos podrían continuar, aunque por ahora sin alerta vigente después de las 00".
Cómo estará el fin de semana
El pronóstico anticipa un fin de semana fresco:
El sábado "con una mínima de 4° y máxima de 14°, con cielo parcialmente nublado", indicó Escobar y añadió que el domingo "habrá una mínima de 0° y máxima de 15°, con cielo algo nublado".
Para el inicio de la próxima semana se esperan condiciones más agradables, con máximas en torno a los 22° y mañanas muy frías: 2° el lunes, 3° a 4° el martes y entre 4° y 5° el miércoles.