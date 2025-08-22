PUBLICIDAD

14°
22 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Franja de Gaza
Copa Mundial 2026
Causa Vialidad
Independiente
Incendio en Villa Los Sauces
cerrillos
El clima en Salta
El clima en Salta
Salta

Viento Zonda en Salta: Intenso trabajo para sofocar distintos incendios en Capital y los Valles

Autoridades acompañaron la labor desplegada por los equipos de lucha contra incendios con Bomberos de la Policía, brigadistas forestales de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios, áreas municipales, y el apoyo de Aguas del Norte para el abastecimiento de autobombas.
Viernes, 22 de agosto de 2025 21:26
El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil, el Sistema de Emergencias 911, Centro de Coordinación Operativa y áreas de la Policía de Salta, realiza distintas intervenciones originadas por el viento zonda e incendios registrados esta tarde en Capital, Valle de Lerma, Valle de Siancas, entre otros puntos de la provincia.

En ese marco, el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, acompañaron la labor desplegada por los equipos de lucha contra incendios con Bomberos de la Policía, brigadistas forestales de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios, áreas municipales, y el apoyo de Aguas del Norte para el abastecimiento de autobombas.

Tareas de extinción en diferentes zonas

Durante la tarde se realizaron tareas de extinción en las urbanizaciones Quinta, Chacras de Santa María en San Lorenzo Chico, en los barrios Sarmiento, Los Sauces, Las Marías, Juan Manuel de Rosas, 14 de Mayo, Santa Rita Oeste, en inmediaciones al Prado, Villa Soledad, acceso a Salta, San Luis, entre otros. En General Güemes, en barrio 1 de Mayo como así también en ruta 51 km 8 en La Merced Chica, San Agustín, ruta 36 km 5 en el trayecto de Campo Quijano a Rosario de Lerma, ruta 26 barrio Los Palmares, entre otros puntos. Hasta el momento la mayoría de los focos ígneos se encuentran contenidos y se continúa trabajando en focos activos.

Desde el Ministerio de Salud se informó que se dispuso de cuatro ambulancias del Samec en zona oeste. Se atendió a 7 personas afectadas por intoxicación por inhalación de humo. No necesitaron ser trasladadas a un centro de mayor complejidad.

Se recomienda a la comunidad no quemar pastizales, residuos, hojas, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al 911.

