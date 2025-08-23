Una camioneta volcó en un arroyo de San Lorenzo: vecinos cuestionan la falta de test de alcoholemia

Un incidente vehicular ocurrió esta madrugada en la calle Virgilio García al 300, en San Lorenzo, cuando una camioneta volcó y terminó en el arroyo que cruza la zona. A las 3 de la madrugada, personal policial se trasladó al lugar tras recibir una alerta y constató la presencia de un hombre dentro del vehículo.

El sitio fue resguardado por los efectivos, quienes se encargaron de la seguridad del lugar hasta que se completaron las primeras pericias y el vehículo fue sacado del arroyo. Afortunadamente, el conductor del rodado no resultó herido, aunque el vehículo sufrió daños importantes.

Foto: opiniones sanlorenceñas

Sin embargo, vecinos de la zona expresaron su sorpresa por el hecho de que, a pesar de lo sucedido, no se le realizara un test de alcoholemia al conductor. Indicaron que les llamó la atención la falta de esa prueba, especialmente considerando las circunstancias del accidente.

En un video compartido por el portal de Facebook "Opiniones Sanlorenceñas" se puede observar como, aún con la camioneta de cabeza, personal de bomberos, la policía de Salta y otros rescatistas sacaron al ocupante del rodado. Por el momento no hay más información oficial al respecto.