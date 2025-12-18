Presupuesto 2026: cómo votaron los diputados de Salta y quién se opuso a la derogación de dos leyes clave

El Presupuesto 2026, el primero enviado por el gobierno de Javier Milei, avanzó con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, tras una sesión extraordinaria que reflejó el cambio en la correlación de fuerzas en favor del oficialismo tras las elecciones legislativas de octubre. En este contexto, los siete diputados salteños acompañaron en general la propuesta, pero hubo diferencias al momento de votar sobre la derogación de leyes clave en el artículo 75, incluido en el capítulo 11.

Votación en general: Salta se alineó al oficialismo

En la votación general, los siete diputados por Salta dieron su apoyo al Presupuesto 2026, un proyecto que apunta a consolidar el programa económico de Milei, con énfasis en el equilibrio fiscal, el superávit financiero y la reducción del rol del Estado. La delegación salteña, compuesta por tres bancas del bloque Innovación Federal (que responden al gobernador Gustavo Sáenz) y cuatro de La Libertad Avanza, fue clave para la aprobación del proyecto.

Votación a favor en general:

Diputado Bloque Voto Bernardo Biella Innovación Federal A favor Pablo Outes Innovación Federal A favor Yolanda Vega Innovación Federal A favor Carlos Zapata La Libertad Avanza A favor Julio Moreno La Libertad Avanza A favor Gabriela Flores La Libertad Avanza A favor Eliana Bruno La Libertad Avanza A favor

En este marco, la representación salteña en la Cámara baja mostró una vez más su alineamiento con el oficialismo en cuanto a la necesidad de avanzar con el proyecto que busca consolidar las reformas económicas de Milei. El posicionamiento del bloque que responde al gobernador Sáenz no puede leerse fuera del contexto de que la ex diputada nacional Pamela Calletti, fue desginada en la madrugada como miembro de la Auditoría General de la Nación.

Votación en particular: La polémica sobre el artículo 75

El voto en particular trajo más divisiones dentro de la delegación salteña. El artículo 75 del proyecto, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad (Ley 27.793) y de financiamiento a las universidades nacionales (Ley 27.795), fue el punto de disidencia. En una votación que se realizó por capítulos, Innovación Federal había señalado que iban a vortar e contra, pero al final solo fue el dioputado Bernardo Biella el único que se opuso de los salteños al intento de derogar estas leyes.

Votación en particular (artículo 75 - capítulo 11):

Diputado Bloque Voto Bernardo Biella Innovación Federal En contra Pablo Outes Innovación Federal A favor Yolanda Vega Innovación Federal A favor Carlos Zapata La Libertad Avanza A favor Julio Moreno La Libertad Avanza A favor Gabriela Flores La Libertad Avanza A favor Eliana Bruno La Libertad Avanza A favor

El artículo 75 buscaba la derogación de dos leyes fundamentales: la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) y la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales (27.795).

El capítulo 11 de este presupuesto fue finalmente rechazado por 123 votos en contra frente a 117 a favor del oficialismo libertario, lo que marcó una victoria parcial para los opositores a la derogación de estas leyes.

La Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley Universitaria

La Ley de Emergencia en Discapacidad, que otorga recursos para la atención de personas con discapacidades, y la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, que asegura la financiación pública para las universidades, son dos pilares importantes del sistema de bienestar y educación en Argentina. Su derogación propuesta en el Presupuesto 2026 ha generado fuertes críticas entre los sectores sociales y políticos que consideran que esta medida podría tener un impacto negativo en la atención a los más vulnerables y en la calidad de la educación pública.