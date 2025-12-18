El chef Christian Petersen lucha por su vida tras descompensación en el volcán Lanín

El reconocido chef argentino Christian Petersen se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, tras sufrir una grave descompensación mientras ascendía al volcán Lanín. Según el parte médico oficial emitido esta tarde por el Ministerio de Salud de Neuquén, el chef padece una falla multiorgánica, y su estado es reservado, requiriendo atención médica especializada continua.

Petersen, de 56 años, había viajado junto a su esposa Sofía Zelaschi a San Martín de los Andes para disfrutar de unas vacaciones. Decidido a escalar el volcán Lanín, de 3.747 metros sobre el nivel del mar, contrató a guías especializados para la excursión. Sin embargo, durante el ascenso, el chef comenzó a sentirse mal, y fue necesario que los guías lo descendieran hasta la base. Luego, personal de Gendarmería colaboró para trasladarlo al hospital de Junín de los Andes, desde donde fue derivado a San Martín de los Andes para su atención en terapia intensiva.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, aclararon que no se ha confirmado oficialmente que Petersen haya sufrido una fibrilación auricular, como informaron algunos medios de comunicación. "Solicitamos a la comunidad y a los medios de comunicación respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento tan delicado", expresaron en el comunicado, pidiendo el resguardo de la intimidad del chef y su entorno familiar.

La esposa de Petersen, Sofía Zelaschi, quien lo acompaña en este difícil momento, expresó al diario La Nación que la familia necesita tranquilidad y pidió respeto hacia su situación. Además de contar con el apoyo incondicional de su esposa, Christian también está rodeado por el cariño de sus tres hijos: Hans (26), Lars (21) y Francis (17), fruto de su anterior matrimonio con Mercedes Cristiani, así como de sus hermanos Roberto y Lucas.

En las últimas entrevistas, Petersen había manifestado su entusiasmo por su nuevo proyecto, un parador en San Antonio de Areco, donde planeaba vivir en contacto con la naturaleza, alejándose de la vorágine urbana. También había expresado su felicidad personal y profesional junto a Sofía, con quien se casó en abril de este año, después de haberse conocido en 2018 durante el programa "El gran premio de la cocina", donde él era jurado y ella una participante.

El chef, conocido por su talento y carisma, atraviesa ahora una difícil etapa de salud, y su familia y amigos esperan su pronta recuperación.