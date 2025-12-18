Cerrillos avanza con una refacción histórica en una escuela del paraje Las Palmas

La escuela rural N° 4547 “Emilio Espelta”, ubicada en el paraje Las Palmas, sobre la ruta provincial 88, está viviendo una renovación estructural muy esperada por la comunidad educativa. Con un 60% de los trabajos ya completados, la intervención abarca refacciones profundas en el edificio, que no recibía obras de envergadura desde su construcción en 1951.

La obra fue impulsada por un convenio firmado entre el intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, y la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia, con el fin de mejorar las condiciones del establecimiento, que alberga a unos 150 alumnos de zonas rurales cercanas. La escuela, que funciona con jornada extendida, ha estado necesitando reparaciones urgentes, especialmente en lo relacionado con la seguridad estructural, lo que motivó que las autoridades tomaran cartas en el asunto.

Según la directora de la institución, Valeria Madariaga, los trabajos se comenzaron después de que el personal técnico de la Municipalidad detectara un grave riesgo de derrumbe en el techo del nivel inicial, lo que obligó a clausurar ese sector. “Hace muchos años que no se realizaban obras de fondo en la escuela; solo se hacían reparaciones menores. Las salas de 3 y 4 años tuvieron que trasladarse a otro edificio por razones de seguridad”, explicó Madariaga.

Reparaciones que se están llevando a cabo

Las refacciones que se están llevando a cabo son de gran alcance. En el nivel inicial, se está realizando una reparación integral de los techos para evitar futuros problemas. Además, se está llevando a cabo una renovación completa de las instalaciones eléctricas y sanitarias, lo que mejorará la infraestructura del edificio de forma integral. En la parte central de la escuela, se están construyendo nuevas bases y columnas estructurales para reforzar la seguridad. También se están mejorando los sistemas de gas y agua, y se están reparando las cañerías en los sanitarios de mujeres y varones, lo que facilitará su funcionamiento eficiente.

El intendente de la localidad destacó la importancia de esta intervención: “Durante años las familias de esta escuela esperaron que alguien se interesara por sus necesidades. Hoy, eso es una realidad. La educación es prioridad y comienza por poner en valor nuestras escuelas y colegios de Cerrillos”.

El Complejo Municipal de Cerrillos también avanza con nuevas mejoras

Hace algunas semanas, comenzaron las obras de puesta en valor del Complejo Municipal, un proyecto que incluye varias mejoras en sus instalaciones, entre ellas, la instalación por primera vez de un piso de parquet en la cancha deportiva.

Esta intervención tiene como objetivo ofrecer mejores condiciones para la práctica de deportes como básquet, vóley, newcom y futsal, disciplinas que ganan cada vez más adeptos en la comunidad. El nuevo piso, con estándares técnicos de nivel profesional, permitirá a Cerrillos contar con una cancha capaz de albergar competencias oficiales bajo estándares nacionales. Además, el proyecto incluye mejoras en los desagües pluviales y el cerramiento completo de la nave principal, lo que ayudará a resolver problemas de filtraciones y ofrecerá un ambiente más seguro y adecuado para los deportistas.

El proyecto se está ejecutando gracias al financiamiento del Gobierno de la Provincia, tras la selección de Cerrillos en el marco del Plan Meta, un programa que brinda asistencia económica y apoyo a las instituciones deportivas de los municipios salteños. El plazo estimado para la finalización de las obras es cercano a los 100 días, durante los cuales la cancha permanecerá cerrada al público.