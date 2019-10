Se definen los finalistas del Mundial de Rugby

El Mundial de Rugby Japón 2019 llega a un momento de alta tensión con los partidos de semifinales que se disputarán en la madrugada de este sábado y domingo.

Desde las 5 de mañana (hora argentina), Inglaterra enfrentará a Nueva Zelanda por un lugar en la final y con escándalo de por medio. Sucede que John Mitchell, entrenador de la parte defensiva de La Rosa, acusó a los All Blacks de haber filmado una de las prácticas desde un edificio cercano.

“Si eso es lo que quieren hacer, si quieren prepararlo de esa forma, entonces buena suerte para ellos”, declaró con enojo uno de los técnicos del seleccionado inglés.

Esta situación particular, poco esperable por parte del mejor equipo del mundo, ha intensificado los días previos.

El último enfrentamiento entre ambos en un Mundial fue en Gales 1999, con triunfo de Nueva Zelanda por 30 a 16 sobre Inglaterra.

Si bien La Rosa no llega como el favorito, el nivel mostrado no es para nada despreciable e incluye la victoria ante Argentina por 39 a 10 y contra Australia por los cuartos de final por 40 a 16.

En la otra semifinal, Gales se medirá con Sudáfrica, desde las 6 (hora argentina) del domingo. Los Springboks eliminaron a Japón en la ronda anterior (26-3) y Gales hizo lo propio con Francia (20 a 19).