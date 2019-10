Juan Darthés no se presentará ante la Justicia de Nicaragua para declarar en la causa en su contra por violación

El actor Juan Darthés, acusado formalmente por la fiscalía de Nicaragua por violación agravada contra la actriz Thelma Fardin, informó que se negará a dejar Brasil para enfrentar a la justicia nicaragüense.

En la mañana del miércoles, su abogado defensor, César Guevara, se presentó en los juzgados de Managua para presentar un escrito en el que se declara “inocente”. En las dos páginas, además, responde a la acusación que el jueves pasado la Fiscalía nicaragüense presentó en su contra por el delito de violación agravada (por el vínculo de confianza con la víctima y la diferencia de edad). La fiscalía, además, había pedido su detención.

En el documento, Darthés solicitó que no giren orden de captura en su contra y la posterior prisión preventiva —lo que sucedería si sale de Brasil— porque desde diciembre de 2018, cuando se originó el proceso que lo acusa por violación a una menor de edad cuando él tenía 45 años, “siempre” estuvo a disposición de la justicia.

Infobae accedió al escrito y fuentes allegadas a la defensa explicaron que el actor “está anuente a presentarse voluntariamente ante la justicia nicaragüense. De momento no confía en ella porque no se tomaron en cuenta sus peticiones”.

En el escrito, el abogado de Juan Rafael Pacífico Dabul (conocido como Juan Darthés) pide al juez penal nicaragüense Celso Urbina que no gire orden de captura en su contra y que incluya “las pruebas que en su momento (mayo) pidió ante la Fiscalía”. Según Guevara “(Thelma) Fardín creció en un ambiente de violencia sexual” y considera que los peritos “evaluaron la psiquis de Fardin, pero no el entorno en el que creció”.

En diálogo con Infobae, Yama Corin, miembro de Mundanas Agrupación de Mujeres, opinó que ‘la defensa se posiciona de “manera patriarcal e ignorante al tratar de decir que la voz de las mujeres abusadas por múltiples violencias queda desmerecida, desprestigiada e irreconocida porque sufrimos entornos complejos. Al momento de hacernos una pericia psiquiátrica ya se da cuenta del entorno porque nos constituyó como personas”.

Una de esas pruebas que el actor exige sean incorporadas en la causa es la copia de un juicio que se realizó contra el padre de la actriz en el que habría sido condenado por violación. Además, pone en duda las conclusiones de los peritos forenses que determinaron que Fardin fue víctima de violencia sexual.

El resultado de esa pericia —de la que participaron cuatro peritos forenses que declararán en un posible juicio en Nicaragua contra Darthés— determinó que el testimonio de Fardin es “creíble” en su denuncia por violación en contra de Darthés. “La examinada Thelma Inés Fardin brinda un testimonio compatible con violencia sexual”, explicó la forense nicaragüense Heydi Trujillo, quien además concluyó en su chequeo que “no padece de discapacidad física ni psíquica”.

Otro elemento que exige el actor radicado en San Pablo, Brasil, es el video de una entrevista televisiva que brinda la abogada de Fardin en Argentina, Sabrina Cartabia, a quien la defensa califica como “activa militante feminista”.

Por último, la parte defensora pide que se llame a declarar al supuesto novio que Thelma tenía en 2009, Juan Manuel Guilera, siete años mayor que ella. El también actor fue mencionado por Darthés cuando hizo su descargo en un programa televisivo tras la acusación de Fardin. ‘No es verdad lo de Thelma (...) Ella tenía novio, era Juan Guilera”, se refirió el actor que compartió elenco con Fardin en Patito Feo cuando ella tenía 16 años y él 45.

Tras esa mención, Guilera dio una entrevista y reveló que 24 horas antes de que Fardín diera la conferencia de prensa en la que contó lo que había sucedido en la gira de 2009 en Nicaragua, recibió un llamado de Darthés. “Me preguntó si yo me acordaba que diez años atrás yo le había dicho en algún momento que Thelma tenía fantasías con él. Le dije: ’No, no recuerdo eso ni recuerdo haber hablado con vos de Thelma’”, sentenció Guilera. Y dijo que, tras 10 años sin contacto con el actor, creyó que lo había llamado para hacerle una propuesta laboral.

Asimismo, respecto al llamado resaltó que le pareció “sospechosa toda la situación. No entendía para dónde iba todo esto‘. “Tengo la sensación que trató de utilizarme, pero lo que me pase a mi con este llamado es lo que menos me importa”. Al mismo tiempo aclaró: “(Con Thelma) no estábamos de novios durante la gira‘ y opinó que ‘(Darthés) me parecía hasta un ejemplo de padre de familia. Son dos caras”.

El escrito presentado ante la justicia de Nicaragua se refiere al joven actor: “(Guilera) podría convertirse en potencial imputado, ya que este tenía aproximadamente 23 años y mantenía una relación abierta con ella, siendo ella menor de edad”. Y pide que ‘indique si Thelma Fardin le comentó en la época de los hechos (si) ella tenía algún sentimiento afectivo y sentimental hacia Juan Darthés”.

Al respecto, Corin aseguró que “la defensa no puede desconocer el grado de abuso de poder producto de la edad haciendo una maniobra burda e infantil como esta”. Y recordó que “son las víctimas las que denuncian a sus perpetradores en función de cuán consentidas fueron esas relaciones”. En ese sentido, la integrante de Mundanas señaló que “en términos personales o legales se puede cuestionar un vínculo, pero lo cierto es que si la víctima asume que esa relación consentida fue parte de su vida (con Guilera) no corresponde a la defensa meterse en ese vínculo”.

Extradición a Nicaragua

La Fiscalía nicaragüense aún analiza cómo podrá llevar al banquillo de los acusados a Darthés si él se niega a presentarse ante la justicia de ese país. Fuentes allegadas a la defensa del actor aseguraron que la Fiscalía “tiene derecho a pedir orden de captura e incluso de extradición”, pero alegaron que el actor está anuente a dejar Brasil e ir a Nicaragua.

Según el escrito, Juan Darthés, quien es argentino brasileño, estaría en Brasil, país con el que Nicaragua no tiene tratado de extradición. Hasta el momento el juez nicaragüense, Celso Urbina, no se ha pronunciado sobre la petición de girar la orden de captura internacional contra Darthés que le pidió la Fiscalía.

Mientras esté en Brasil, el actor no podrá ser extraditado a Managua. Y Argentina tiene convenios de cooperación internacional, por lo que es más factible que sea extraditado a Nicaragua si vuelve a Argentina que si se queda en Brasil.