Gallardo: "Las decisiones del arbitraje fueron escandalosas"

Marcelo Gallardo enfatizó este mediodía en conferencia de prensa que lo del arbitraje en la semifinal ante Boca fue “escandaloso” y que influyó en el modo del juego de su equipo que no pudo conectarse y mostrar lo que sabe hacer.

"Las decisiones arbitrales fueron escandalosas, conseguimos la clasificación, pero hubo muchísimas decisiones que fueron muy evidentes y hoy haciendo el análisis mucho más sereno se cobraron 27 faltas de las cuales 13 fueron inexistentes y eso nos fue llevando a no poder salir, y así y todo aguantamos bastante bien", explicó.

Gallardo analizó: "Los jugadores también sintieron impotencia por no ponernos en ritmo y con los centros que venían a nuestra área, valora aún más la clasificación, el contexto no iba a ser favorable pero sí esperaba que sea lo más justo posible".

Y añadió: “Nosotros no nos conectamos, no pudimos hacer el juego porque además cada roce era falta y nosotros jugamos a presionar y robar y cada vez que lo hacíamos había falta por eso tuve que decir que eviten el roce, igual nunca perdimos el foco y por eso es que mantuvimos serenidad y templanza y la tuvieron para disfrutar”.

Por otro lado, elogió las ansias de competencia del equipo: “Ya estamos en otra final y eso es muy valorable, más aún luego de lo que sucedió en Madrid el año pasado y mantenerse en la victoria es muy difícil y lo logramos, eso es lo que más emociona y si seguimos con estas ganas de todos lados, vamos a seguir trabajando”.

En referencia al rival de la final, Gallardo, caracterizó: “Ahora hay que prepararnos y tenemos 4 partidos para jugar antes con Flamengo que es un justo finalista que está en su mejor momento en su punto alto es un equipo fuerte”.

Y añadió: “Llegan a la final los equipos que hicieron méritos, pero el desarrollo fue distinto desde el arranque del torneo. Estamos en una buena instancia de rendimiento, Flamengo tiene muy buenos jugadores y un entrenador que conoce este tipo de instancias finales”