Salta Basket regresa con toda la gloria

Se terminó la incursión histórica de Salta Basket en la Isla de San Andrés, en Colombia, donde consiguió la clasificación a las semifinales de la Liga Sudamericana tras adjudicarse el Grupo D frente a Botafogo de Brasil, Nacional de Uruguay y San Andrés BB.

Tras conseguir la clasificación al cuadrangular semifinal, el coach Esteban Gatti remarcó como fueron los días de competencia en tierras colombianas frente a rivales que en los “papeles” parecían más complicados.

“A nosotros no nos preocupaba el rival, sí nuestro rendimiento. Si nosotros podemos pensar en nuestra actuación, al final del partido se verá el resultado. Si perdíamos ante Nacional también me iba contento, por el rendimiento del equipo, de ir a buscar el partido y no dejar que los rivales se agranden. Con estos tres partidos que hicimos acá, nos enfocamos más en nosotros”, dijo el entrendor del equipo salteño.

Para Gatti, la campaña de Salta Basket fue importante pero analizó el proceso que se vendrá de ahora en adelante.

“Cuando hablamos con Luis (Lenti), no nos propusimos que el primer objetivo sea ascender sino generar una identidad con la gente de Salta, intentando jugar a un básquet de alto nivel, de concentración, de intensidad defensiva y sobre todo inteligencia en ataque y defensa. En los tres partidos erramos mucho en el primer tiempo después mejoramos en el segundo tiempo, los últimos cuatro minutos pudimos sacar al diferencia. Ahora el lunes tenemos el segundo partido de Liga Argentina, el rival es Rivadavia de Mendoza, ellos ganaron el primer partido y nosotros perdimos, para nosotros va a ser muy importante”, sintetizó. Luego del triunfo ante los uruguayos, Gatti pudo disfrutar de la paradisíaca isla de San Andrés: “Estuvimios cinco días acá sin ir a la playa, por fin pudimos festejar la clasificación en la playa. De todas maneras vamos a cuidarnos, el clima es muy fuerte y el lunes tenemos otro partido no podemos descuidarnos del físico”.

Por su parte, el escolta Mateo Bolivar, destacó la actitud y el juego del equipo durante el cuadrangular haciendo referencia a la derrota en el debut de La Liga Argentina.

“Arrancamos con el pie izquierdo nuestra competencia por Liga Argentina, quizás por las ansias no pudimos marcar la identidad que si pudimos tener en este cuadrangular. Vinimos a competir y a mejorar como equipo, día a día nos dimos cuenta que estabamos para lindas cosas, que estabamos a la altura de la competencia, con este tipo de intensidad podemos ganarle a cualquiera, gracias a Dios se dieron estas tres victorias y superamos nuestra propia expectativa”.

Con respecto a los rivales que enfrentaron, Bolivar se enfocó en Botafogo, que era el más complicado en el grupo.

“Botafogo jugó la final del Paulistano, era el equipo más fuerte, vinimos con la humildad y estamos para lindas cosas, hicimos un juego en equipo, la rotación era muy buena, todos metieron intensidad. Ser insoportables en defensa, incomodamos un montón a nuestros tres rivales”.

Por último con respecto al plantel, el jugador subrayó: “Fuimos a Córdoba a jugar con Platense y lo tomamos como un partido de Liga, tenemos un talento juvenil muy bueno, acompañado de muchas horas de entrenamientos y hambre de gloria. Estamos teniendo un presente bárbaro, este cuadrangular nos vino bárbaro para poder creer, para focalizarnos en nuestra Liga. Siendo de la segunda división de Argentina y competir y clasificar es histórico pero no nos tenemos que confundir”.