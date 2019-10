La Negra Vernaci, sobre el informante político de Salazar: “Se come a alguien pesado”

Este año, en plena contienda electora, Luciana Salazar se instaló en las redes sociales como una especie de “gurú” de la política. La figura del Bailando 2019 anticipó algunas decisiones del Gobierno y dio su mirada sobre la realidad social. Enseguida, muchos empezaron a preguntarse quién o quiénes son los informantes de la exvedette.

Al aire en su programa en Radio Pop (FM 101.5), la Negra Vernaci sostuvo que la blonda recibe información de un peso pesado. “Ella es intensa, hay que entrar ahí, pero lo que tiene de bueno es que tiene lealtad hasta el final, ¿qué significa? Que se calla la boca. Estar con una mina que sepas que no va a hablar, eso es hermoso. El silencio de alguien vale cantidad. Alguien que sabes que nunca te va a delatar, eso no existe”, señaló.

La conductora indicó que esa persona se encuentra en las altas esferas de la política. “Obviamente se está comiendo a alguien de arriba, pesado. Para mí es un traidor de su sector, que está tirando data muy desde adentro de un lugar. Con las personas que hablás, con los periodistas, cada uno tira un nombre distinto. Siempre son allegados más a Macri que a los sectores opositores. Y eso es fantástico”, afirmó.

Vernaci tildó a Luciana de “escort” y dijo que quedó sorprendida cuando mostró su costado político en las redes. “Esta piba tiene en sus manos a un tipo groso y el tipo sabe que no lo va a cagar. Eso vale más que cualquier conch ... de oro. Eso vale más que cualquier cosa. La verdad es que está mostrando una faceta que yo no conocía. Una faceta que, por lo general, en las escorts no existe esa faceta. Digo las escorts porque así empezó. Es una mujer que es una empresaria de sí misma. Y eso es inteligencia”, agregó.

Por último, la locutora consideró que la blonda dejó desconcertados a muchos con sus tuits. “No depender de un tipo específico y poder abrir un juego, abriendo la cancha, y que todos estén pensando: ¿A quién se está comiendo? ¿quién le está pasando la data?. !Está muy bien!”, sentenció.