Pablo Salomón ganó las elecciones en el San Bernardo  

Los trabajadores del San Bernardo eligieron ayer a los candidatos que serán incluidos en la terna de la que debe salir el nuevo gerente del hospital. El más votado fue el cirujano Pablo Salomón y será el próximo gobernador el encargado de designar finalmente a quien conducirá la institución desde 2020.

Durante la jornada de ayer, desde las 8.15, 1.698 votantes debían elegir a sus nuevas autoridades.

Al cierre de esta edición, desde el área de comunicación del San Bernardo se informó que Pablo Salomón obtuvo más de 500 votos. El médico oftalmólogo Darío Flores había sacado más de 310 votos y Ramón Albeza, actual gerente del hospital, tenía 276.

Se habían contado todos los votos excepto los del personal técnico, que representa una proporción minoritaria del plantel que no podía generar un cambio significativo en los resultados.

Los otros candidatos eran Horacio Mdalel, que tenía menos de 30 votos y César Paco Leñaos, que sumaba 71. Además, se registraron seis votos en blanco y dos nulos.

Desde la Junta Electoral de hospital informaron que el padrón está integrado por 900 no profesionales administrativos o técnicos, que votan para la categoría de gerente general y para el Consejo de Administración que también se renovará con la elección de seis nuevos miembros.

Con un 50 por ciento de las mesas escrutadas, ya se veía la tendencia que se terminó confirmando pasadas las 23.30 y Pablo Salomón se imponía como el favorito para liderar la terna.

Mientras se hacía el recuento, Salomón destacó la alta participación de los trabajadores y la tranquilidad con la que se desarrolló el proceso. “Hay que esperar hasta que termine el recuento, pero por ahora está siendo positivo”, expresó durante la tarde a este medio.

El proceso de votación finalizó a las 18, momento en el que se cerró el ingreso al salón auditorio, donde se abrieron las urnas para un paciente recuento manual.

Si bien se contó voto por voto, desde la Junta Electoral del hospital informaron que el lunes se realizará un escrutinio definitivo. Con la cifra final, labrarán un acta con los nombres de la terna ganadora, que se la elevará al gobernador de la Provincia.

El gerente electo deberá exponer al mandatario su proyecto de gestión para los próximos cuatro años. Será el gobernador que electo el 10 de noviembre quien tome la decisión final, teniendo en cuenta que el actual período de gestión finaliza en 2020.

Durante el recuento, Víctor Alicano, de la administración del hospital San Bernardo destacó la alta participación de los electores. Consultado sobre los reclamos del personal por no poder ingresar al salón auditorio para participar del conteo de votos, Alicano destacó que la Junta Electoral resolvió cerrar la puerta a las 18 y permitir la participación de los presentes hasta ese momento porque no había más espacio. En el recuento hubo un escribano de la Provincia que actuó como auditor.

Actualmente, el San Bernardo atiende a unas 900 personas por día, sin contar las urgencias de los fines de semana. Tiene 405 camas y asiste a la población mayor de 15 años de toda la provincia y países vecinos.

Consultados sobre sus expectativas, los trabajadores destacaron la necesidad de regularizar la situación laboral de todo el plantel. También se refirieron a la falta de materiales y mantenimiento de las instalaciones.