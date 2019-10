Lionel Messi: “Me gusta el VAR, pero no lo están usando bien”

Lionel Messi no deja de hablar. En los últimos días, Lío concedió varias entrevistas y en todas deja títulos diferentes.

“Me gusta el VAR pero bien usado. Vino para despejar dudas y todavía no lo está haciendo”, opinó cuando le consultaron sobre este tema tan candente en el fútbol sudamericano y luego de haber tenido un capítulo negro con la tecnología durante la Copa América de Brasil. Aquella vez, Messi se quejó del VAR y de la Conmebol, luego de que Argentina quedara eliminado en semifinales contra el dueño de casa, más la expulsión que sufrió en el partido por el tercer puesto contra Chile.

En el ámbito de la Selección, el crack opinó: “Después de muchos cambios y muchos chicos nuevos, sobre el final de la última Copa América se vio una gran Selección, crecimos muchísimo, también en los amistosos. Aparecieron otros jugadores con los que no pude estar por la suspensión, pero nos estamos armando bien para la Copa que viene (que se jugará en Argentina y Colombia)”.

“Fue siempre mi sueño jugar con la celeste y blanca. Fue complicado de chico, hicimos muchas cosas para que pueda jugar con Argentina. Siempre tuve amor por la Selección, pero me tocó vivir muchas cosas, convivir con muchas cosas que no eran justas. Siempre lo intenté, lo sigo intentando. Llegamos a final del mundo y de Copa América. No es poca cosa. No todo pasa por ganar. Hicimos muy feliz a la gente durante ese tiempo, tanto en eliminatorias, Mundial y Copa América. Fue un dolor muy grande, estuvimos a nada de conseguirlo”, siguió recordando.

Luego, Messi volvió a ratificar que no es hincha de River, como muchos piensan. “Había una época que decían que era de River. Cuando jugamos la final del mundialito, no festejé el gol y empezaron a decir que era hincha de River. Después otro club, Independiente, pero yo en esa época andaba con camisetas que me gustaban y la camiseta esa era linda. Salí en esa foto y después empezaron, pero obviamente fui siempre de Newell’s”, dijo, y agregó: “Me hubiese gustado jugar en el fútbol argentino en general porque era lo que veía de chiquito. Yo iba a la cancha siempre con mi viejo, a la platea, a la popular. Ver lo que era eso, era impresionante. Pero jugar un clásico de esos (de Rosario) debe ser increíble”.

Y comparó cómo se viven los clásicos en Argentina y en España: “En Argentina, la gente está más loca. No ganar el clásico significa muchísimo. Acá querés ganar, pero si perdés no pasa nada. Allá no podés salir de tu casa si perdés un clásico, es una locura. Y todos los clásicos son iguales”.