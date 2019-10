El Gobierno apuesta a una gran participación ciudadana

El Gobierno confía en que habrá "un alto nivel de participación" y estima que estará "por encima del 80 por ciento", lo que marcaría la segunda vez que se alcanzaría esa cifra desde la crisis de 2001.

"En la elección general siempre se aumenta el nivel de participación: en agosto fue de 76,5 por ciento y estimamos que el domingo (por hoy) va a estar por encima del 80 por ciento. Esperamos un alto nivel de participación", sostuvo el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.

En lo que hace a las elecciones presidenciales, desde 2003 solo en una ocasión se llegó al 80 por ciento de participación: fue en los comicios de 2011, cuando concurrió a las urnas el 80,2 por ciento del padrón.

Anteriormente, esa cifra había sido una constante y se había alcanzado en todos los actos eleccionarios para renovar Presidente desde el regreso de la democracia: en 1983 la participación fue de 85,6 por ciento; en 1989, de 85,3 por ciento; en 1995, de 82,1 por ciento; y en 1999, de 82,3 por ciento.

En diálogo con Radio Mitre, el integrante del Ministerio del Interior ratificó que "en principio, a partir de las 21 horas se van a estar difundiendo los resultados", ya que por el momento no llegó ninguna resolución judicial similar a la de las PASO acerca de tener que aguardar que se compute el 10 por ciento de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Asimismo, el funcionario nacional estimó que cerca de la medianoche estará escrutado "el 90 por ciento" de las mesas.

Por otra parte, Pérez advirtió que "mucha información sobre las elecciones que circula por las redes es falsa", al tiempo que se refirió a la posibilidad de que haya boletas truchas en los cuartos oscuros.

"Espero que no ocurra, aunque siempre hay picardías en la elección. Espero que no haya cambios de boleta ni cosas así, porque empañan el proceso electoral", manifestó el secretario de Asuntos Políticos de Institucionales.

En ese sentido, el funcionario nacional remarcó que "se requiere una gran fiscalización y hay una responsabilidad muy grande de los partidos políticos". De todos modos, Pérez insistió en la necesidad de modificar la legislación electoral y avanzar hacia la boleta única electrónica o de papel, para así cambiar "un sistema viejo" como es el de la tradicional boleta sábana.

Calculadora en mano

Si hoy se repiten los resultados de las PASO del 11 de agosto pasado, en las que el Frente de Todos obtuvo 49,5% (según el recuento final oficial) y Juntos por el Cambio el 32,9%, directamente Alberto Fernández se consagraría como nuevo Presidente. Si llegasen a cambiar notoriamente los porcentajes que mostraron las primarias y el oficialismo pudiera modificar la historia, comenzarán a realizarse todo tipo de cálculos. Para algunos, esto puede verse como un milagro, pero en política nada está dicho hasta conocerse los resultados.

Una de las cartas a las que el Gobierno apuesta para revertir la tendencia que dejaron las PASO, es que la participación en las urnas sea más alta que en las generales presidenciales del 2015. Así, se juega a que se presente a votar el 83% de los electores, alrededor de 2,2 millones de individuos más que en las primarias de agosto, para intentar alcanzar el milagro de dar vuelta la elección.

Por eso, la esperanza del oficialismo es poder llegar a una segunda vuelta dentro de un mes, y la "llave" que consideran que es clara para conseguirlo se sustenta en el presentismo de votantes que concurran a sufragar hoy. Para el Gobierno, cuanta más gente que no haya participado en las PASO se sume a votar en las generales, crecen las chances de llegar a la instancia electoral del 24 de noviembre. Esto se sustenta en que desde Juntos por el Cambio se cree que aquellos "nuevos" votantes a captar son personas ancianas que no tenían obligación a presentarse a sufragar por superar los 70 años de edad. Se estima que, en su mayoría, se inclinarán por la lista oficial debido a que no tuvieron la necesidad de expresar en la primera instancia su rechazo al Gobierno.