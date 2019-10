Lucas Godoy denunció la rotura y el faltante de boletas en algunas escuelas

Lucas Godoy, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, sufragó en la mesa 1216 de la Escuela Juan Azurduy de Padilla, donde denunció la rotura y el faltante de boletas en varios establecimientos educativos de la provincia. “Hemos recibido quejas de nuestro electores de Metán, Rosario de la Frontera, General Güemes y de Salta capital, por eso le pedimos a la gente que estemos atentos, fiscalicemos, y controlemos que todo transcurra en forma transparente”.

Sobre la posibilidad de que su partido se haga de 3 bancas, el candidato indicó que “vamos a ver, acá lo importante es que la gente decida y decida bien, y yo creo que lo hará para mejorar su calidad de vida”.

En tanto, su padre, el Indio Godoy indicó que “votar siempre es una fiesta de la democracia, uno valora mucho poder ejercer el derecho que tenemos de elegir”.

Godoy votó en la Escuela Justo José de Urquiza sobre las 10 de la mañana. “La idea es que todo se defina hoy, que no haya ballotage, porque no quiero que me mientan más. El pueblo argentino es muy paciente, y se abre una nueva esperanza, está votando tranquila cansada que le mientan”.