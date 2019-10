Trump confirmó la muerte del líder del Estado Islámico

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Baghdadi, en una operación de las fuerzas especiales de su país llevada a cabo en Idlib, noroeste de Siria, algo que Rusia puso en duda.

El mandatario estaba en la Casa Blanca después de que se reportara una redada contra un "objetivo del EI de alto valor", realizada tras la medianoche del sábado al domingo en la localidad de Barisha, fronteriza con Turquía.

El lugar donde habría sido abatido Abu Bakr al Baghdadi

"La noche anterior, EEUU. llevó a la justicia al terrorista número uno en el mundo. Abu Bakr al Baghdadi está muerto", aseveró Trump, según declaraciones que transmite RT.

La ubicación donde se encontraba Al Baghdadi se mantuvo bajo vigilancia durante cierto tiempo y según Trump, la operación militar contra el líder terrorista se planeó aproximadamente dos semanas antes.

El verdadero nombre de Al Baghdadi es Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al Badri al Radawi al Husseini al Samarra'i, y se cree que nació en 1971 al norte de Bagdad (Irak). Su muerte lo convierte en el líder terrorista de más alto rango eliminado o capturado por EE.UU. desde que Osama bin Laden fuera abatido en el 2011.

Al respecto, el Ministerio de Defensa ruso aseveró que "no tiene información fiable" sobre la eliminación Abu Bakr al Baghdadi, según declaró este domingo el portavoz del organismo, Ígor Konashénkov.

El vocero ruso ha precisado que el aumento en el número de los países "presuntamente involucrados" en la operación estadounidense, cada uno de los cuales menciona detalles contradictorios, "plantea preguntas legítimas y dudas sobre su realidad y, especialmente, sobre su éxito".

Según Trump, Al Baghdadi acabó su vida "gimiendo, llorando y gritando hasta el final" de un túnel sin salida en el que fue acorralado por las fuerzas especiales, donde accionó su chaleco suicida. Asimismo, se lamentó de que el terrorista más buscado del mundo se llevó consigo a tres niños que fallecieron en la explosión.

"Murió como un perro. Murió como un cobarde. El mundo es ahora un lugar mucho más seguro", declaró el inquilino de la Casa Blanca, no sin su habitual cuota de mal gusto.

Según el presidente de los Estados Unidos, "un gran número" de acompañantes y seguidores del líder del EI murieron junto a él en la operación, en la que otros terroristas decidieron rendirse. Y se jactó de que ningún militar estadounidense perdió la vida durante el operativo.

"Hablamos con los rusos, les dijimos que íbamos a entrar", indicó Trump respecto al operativo en Siria, subrayando el carácter cordial del intercambio. Y agregó: "Ellos dijeron gracias por decirnos, ellos estuvieron muy bien".

En ese punto, Trump explicó que se necesitó tomar precauciones ante la "gran potencia de fuego" de los rusos en la zona.

"Rusia nos trató de forma genial, ellos abrieron [el espacio aéreo], volamos sobre un área [de vuelo] rusa, Rusia estuvo genial", declaró Trump.

No obstante, el jefe de Estado enfatizó que nunca se les reveló el objetivo de la misión.

"Ellos no sabían el porqué, pero sí les dijimos: creemos que ustedes van a estar muy felices, porque ellos odian al EI tanto como nosotros. Ustedes saben lo que el EI ha hecho a Rusia", señaló.

Añadió que Irak también se comportó de forma "excelente", que Turquía también prestó apoyo y que los kurdos, aunque no tuvieron un rol militar en la operación, proveyeron información "que resultó ser de utilidad".

"En realidad tuvimos una gran cooperación", afirmó el mandatario, haciendo hincapié en que esos actores no sabían exactamente lo que hacían ni dónde iban a actuar.

"Los combatientes del EI son odiados por Rusia y por algunos de estos países al mismo nivel en que son odiados por nosotros. Y es por eso que yo digo que ellos deberían de comenzar a hacer gran parte de la lucha ahora, y realmente creo que serán capaces de hacerlo", subrayó Trump.

Varios muertos en el bombardeo

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, citado por Associated Press, indicó que al menos nueve personas murieron luego de que ocho helicópteros y un avión de combate realizaran intensos bombardeos en Idlib.

El Ministerio de Defensa Nacional turco afirmó que antes de efectuarse la operación militar "tuvo lugar un intercambio de información y una coordinación entre las autoridades militares" de EEUU y Turquía.

En los últimos cinco años surgieron numerosos rumores sobre el fallecimiento del líder del EI. En julio de 2017, se reportó que el mismo Estado Islámico anunció la muerte de su líder y nombró a su sucesor, pero hace pocas semanas apareció en Internet difundiendo un mensaje de contenido religioso.