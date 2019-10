Una operación militar de EE.UU. habría asesinado al líder del Estado Islámico

La administración de Donald Trump lanzó una operación militar en Siria, en la provincia de Idlib, apuntada a atacar al líder de Estado Islámico (EI) Abu Bakr al-Baghdadi, según informaron este sábado funcionarios al medio estadounidense The Washington Post. Aún no se confirmó oficialmente la muerte del jefe del grupo en la explosión.

Las declaraciones fueron hechas bajo condición de anonimato debido a que aún no son de público conocimiento. No está confirmado oficialmente, según indicaron, que Al-Baghdadi haya muerto en la operación.

El sábado por la noche, la Casa Blanca dijo que el presidente Trump hará un "anuncio importante" a las 9 a.m. del domingo. "¡Algo muy grande acaba de suceder!", tuiteó el mandatario.

Asimismo, según informó la Agencia AFP, el Pentágono no ha hecho declaraciones hasta el momento y no quiso confirmar la noticia, a pesar de las repercusiones en medios estadounidense, que informan que el líder de Estado Islámico habría muerto en el ataque.

La operación se produjo entre preocupaciones por la reciente retirada estadounidense del nordeste de Siria, que pueda dar nuevas fuerzas al grupo armado.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que monitorea la guerra en Siria, informó luego de la medianoche de un ataque de la coalición internacional por parte de un escuadrón de ocho helicópteros y un avión de combate, contra posiciones de los Hurras al-Deen -guardianes de la Yihad, un grupo adscrito a Al Qaeda- donde se creía que había ocultos miembros del grupo EI, en la zona de Barisha, al norte de la ciudad de Idlib.

El ataque

Según informó el grupo, los helicópteros atacaron posiciones del grupo EI con intensos bombardeos durante unos 120 minutos, mientras los yihadistas respondían con armas pesadas.

El Observatorio Sirio, con sede en Gran Bretaña, documentó la muerte de nueve personas como resultado del ataque. En primera instancia, no está claro si Al-Baghdadi es uno de ellos.

Según informó la CNN, se esperan las pruebas biométricas y de ADN. Si se confirma, la muerte de Al-Baghdadi, esto pondría fin a la dramática búsqueda del hombre que encabezó la transformación del Estado Islámico.

El líder del grupo terrorista ha estado escondido durante los últimos cinco años. En abril, el ala de medios de ISIS al-Furqan publicó un video donde reapareció e hizo referencia a una batalla en la ciudad siria de Baghuz.

Fue la primera imagen de Al-Baghdadi desde que el grupo terrorista publicó en julio de 2014 su autoproclamación del "califato", tras la toma de buena parte del norte de Irak y el este de Siria.