"Sentí que se volvió a abrir la página más oscura de mi vida"

Después de varios años de intentar salir de la oscuridad que significa haber sido abusada en más de una oportunidad siendo una niña, Sofía, mamá de dos hijos, empezaba a disfrutar de haberse liberado del ostracismo que significaron aquellos años. Sin embargo, una noche -21 de septiembre de este año- denunció haber sido objeto de una atroz violación por parte de Julio Federico Barriento Heredia, un inspector de Tránsito que se encuentra detenido e imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género.

Según el testimonio de la víctima, conoce a Barriento hace más de dos años por haberlo cruzado en distintos gimnasios y hacía unos meses, "después del Milagro", sostuvo ella, habían comenzado un proceso de conocerse mejor. "Nunca consentí una relación de noviazgo como él la definía, nunca estuve enamorada y cuando quise terminar con la relación fue por una suma de factores que fui viendo en él que no me gustaron", dijo a El Tribuno. "Fue pasando el tiempo y a la vez empezaba a meterse más en mi casa, a dejar cosas suyas, robó una copia de la llave de mi casa y me di cuenta porque faltaba justo la que tenía una cruz y era de mi papá. Un manojo que siempre estuvo en el mismo lugar desde donde desapareció".

"Tenía una manera particular de manipularme, siendo que no estaba enamorada no se cómo hacía para manipularme de esa forma porque yo le decía que no lo quería hablar y al rato le estaba pidiendo disculpas y le decía que lo quería ver. Es algo que lo estoy tratando con el psiquiatra y el psicólogo", contó. Para la mujer, el imputado la agarró en un momento de mucha vulnerabilidad tras haberse separado hace un año y tener que soportar el fallecimiento de su padre hace cuatro meses.

En ese proceso de conocimiento que la joven madre sostuvo que atravesaban, el inspector de Tránsito empezó a tomarse atribuciones que llamó la atención de la víctima y su madre. "Un día llegó y empezó a decirle a mi mamá que la casa debíamos ponerla a su nombre, que le iban a sacar el auto a mi ex y que mis hijas debían irse a vivir con su padre. Ahí le dije a mi mamá que nos dejara solos y le dije que estaba muy equivocado, mis hijos de acá no se van. Tienen un régimen de visitas amplias con su padre y lo ven cuando ellos quieren. Y le dije que estaba cansada de todo lo que me empezaron a decir las chicas que fueron víctimas de él".

El horror

"El sábado 21 de septiembre, a la noche, él mi viola". La frase dio lugar al silencio que por algunos segundos se apoderó del triste momento. "Sentí que se volvía a abrir la página más oscura de mi vida, cuando empezaba a liberarme de esa pesadilla este desgraciado, asqueroso, me violó como quiso". Según la denunciante, lo único que dijo esa noche el inspector fue: "Ahí tenés, yo te voy a enseñar lo que es un hombre de verdad".

Esa noche "él sabía que iba a estar sola porque mi mamá y mis hijos se habían ido a un asado que nos habían invitado, yo estaba mal porque ya lo había echado de la casa y no quería saber más nada, pero por otro lado ese día lo llamé para preguntarle si quería acompañarme al asado como amigo y me dijo que no. Esa noche el entró con la llave que se había llevado de mi casa, yo pensé que era mi mamá y fui a recibirla, cuando me vio me agarró del cuello y me llevó alzada hasta tirarme en la cama, ahí me violó. Además de violento fue asqueroso, acabó adentro mío, después como si nada se paró y se fue".

Shockeada, "lo primero que atiné a hacer es darme una ducha, quería limpiarme y liberarme de ese asqueroso. Salí en busca de una farmacia para tomar la pastilla del día después porque lo que menos quería era tener un hijo de ese tipo". Pasaron unos días y Sofía volvió a caer en aquella pesadilla que sufrió durante su niñez y adolescencia, "no sabía cómo decirle a mi mamá lo que este sinvergenza me había hecho", dijo.

Denuncia y detención

Luego de la violación siguieron los golpes, una paliza que recibió también en su casa de villa Mitre, en esta ciudad. Después de ese último hecho su madre, amigas y mujeres que dijeron haber sido víctimas de Barriento la impulsaron a denunciarlo y exponer públicamente la situación.

El inspector fue imputado por el fiscal Rodrigo Miralpeix por abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por la relación de pareja. "Él se encargó de borrar todos los mensajes de mi celular pero yo pedí que los recuperen", dijo Sofía, se trata de una de las pruebas que la mujer presentó entre otras tantas.

Barriento, quien habría estado unos días en calidad de prófugo de la Justicia, se encuentra con prisión preventiva en la Alcaidía de esta ciudad, "la semana pasada había corrido el rumor de que podía esperar el juicio en libertad, eso no puede pasar porque es un tipo peligros", sostuvo Sofía.

Julio Federico Barriento Heredia, el violador.

Otra de las denuncias

.

Tras la detención de Barriento (foto), la víctima denunció haber recibido amenazas y una feroz golpiza por parte de hombres “que fueron enviados por Federico, me amenazaron con matarme si yo no levantaba la denuncia”, apuntó la joven. Se trata de una segunda causa que su abogado, el doctor Juan Ochoa, intentará unificar junto a la de abuso sexual y lesiones leves agravada por la relación de pareja y violencia de género. Actualmente la joven madre -tiene un bebé de un año y medio y una nena de seis- tiene custodia policial en su casa y su hija mayor también. Desde la Fiscalía que atiende la causa entienden que el imputado debería llegar detenido al juicio, sin embargo dependerá del juzgado a cargo.