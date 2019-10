Cristina Kirchner pidió autorización a la Justicia para volver a Cuba

La vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, pidió esta mañana autorización a la Justicia para viajar entre el 1 y el 11 de noviembre próximo a Cuba para visitar a su hija Florencia, que realiza un tratamiento médico en ese país.

La solicitud la realizó ante los tribunales que la investigan por presuntos hechos de corrupción, entre otros el fraude en la obra pública y la llamada causa de los cuadernos.

Es el séptimo viaje que encara la ex presidenta a Cuba donde su hija Florencia realiza un tratamiento médico por un diagnóstico cuyo estudios presentó ante la justicia. Ante el Tribunal Oral Federal 2 la ex presidenta tiene pendiente atravesar el llamado indagatoria para la cual está designada en hacerlo en último lugar luego de la declaración de todo el resto de los imputados en la causa por fraude en la obra pública.

Ese tribunal siempre la autorizan los sucesivos viajes que solicitó la expresidenta y ahora sólo resta determinar si la fecha de viaje coincide con un eventual llamado a indagatoria que la tenga como destinataria.

De no ser así, todo prevé que va a ser autorizada por los jueces a viajar a la isla.

El otro pedido autorización fue hecho ante el tribunal oral Federal 7, en el cual la ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita en la causa "cuadernos".

La ex presidenta ahora electa vicepresidenta esta acusada de fraude a la administración pública y asociación ilícita.

El juicio que está en curso es porque durante su gobierno concentró gran parte de la obra pública en Lázaro Baez.

En tanto, en la causa "cuadernos", en las que hay más de 70 imputados, se la acusa de ser jefa de la asociación ilícita incluso con dictado de prisión preventiva.

No obstante, al tener fueros la detención nunca se hizo efectiva.

Los juicios contra Cristina Kirchner serán inéditos, ya que ejerciendo la vicepresidencia de la Nación será sometida a proceso oral por supuestos hechos de corrupción durante sus dos mandatos.