Viernes de cartelera "Central" en el Gigante del Norte

Central Norte vuelve a ocupar la cartelera principal de los viernes en el Gigante del Norte. El cuervo de Ezequiel Medrán volverá a un escenario donde logró su punto más alto y nuevamente elegido para recibir a Crucero del Norte (Misiones), el viernes, a partir de las 22, en la décima fecha del Federal A.

Después de analizar varios aspectos, dirigentes y cuerpo técnico consensuaron la fecha del partido, aunque en principio el técnico cuervo evaluó la posibilidad de jugar el domingo.

Teniendo en cuenta que la igualdad que logró ante Chaco For Ever (1 a 1), dejó algunos jugadores entre algodones, consideraba no adelantar el choque con el colectivero y terminar de recuperar en plenitud a algunos soldados.

Ezequiel Medrán tendría la intención de repetir el once que cosechó un punto en Resistencia, aunque no está claro si será posible por la condición Joaquín Iturrieta, quien sufre de una fascitis plantar, podría ser baja sensible en el equipo.

El volante central azabache arrancó la semana trabajando en forma diferenciada, dejando en duda su presencia para el viernes.

En el cuerpo técnico son muy optimista que llegará en condiciones, pero los médicos fueron muy cautos sobre recuperación, debido a que se trata de una lesión compleja.

Si bien no es un lesión de gravedad, es fundamental no apresurar el proceso de rehabilitación.

La posible ausencia de Iturrieta en el circulo central, abriría un gran interrogante en cuanto a su reemplazante.

Una de las alternativas que tiene a disposición el DT es la de incluir a Nicolás Issa con socio de Osvaldo Young. El ex Gimnasia y Tiro viene sumando minutos de fútbol y está en consideración del técnico.

Otra variante sería darle una nuevo oportunidad a Matías Iglesias, un jugador que viene sin actividad.