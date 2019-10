Sorpresa en la final del torneo femenino de la AST

El festejo final fue para María Ayelen Caprotta, pero la cima sigue en manos de Paula Erausquin. El tenis femenino salteño tuvo un entretenido y auspicioso fin de semana en el Sporting Club, donde se llevó a cabo una nueva fecha del circuito de la Asociación Salteña de Tenis, que siguió otorgando puntaje para el ranking.

A este certamen, el penúltimo del calendario regular de la AST, Paula llegó como líder y si bien perdió la final contra Ayelen, se mantiene arriba muy cerca de conseguir el título de la temporada.

Caprotta y Erausquín compartieron el Grupo A, junto con Elena Ronconi, y la N°1 ganó ganó los dos partidos y clasificó a la semifinal en el primer puesto. En tanto, Caprotta venció a Ronconi y también pasó de ronda.

En el Grupo B participaron Lara Torres, la N° 2 del ranking femenino con 16 años, Daniela Poulakidas, (N°6) y Milagros Guerrero (N°5), quien venció a a sus dos oponentes. A su vez, Lara solo pudo vencer a Daniela para avanzar al siguiente casillero del cuadro.



Ya en semifinales, Paula Erausquin y Torres, la 1 y 2, volvieron a verse las caras. Paula siguió enchufada y dejó en el camino a su más inmediata perseguidora del ranking.

En la otra llave de semi, Milagros Guerrero (15 años) enfrentó a Ayelén Caprotta (22), pero no pudo sostener el ritmo del viernes y sábado. De este modo, Ayelen ganó otro partido clave y se metió en la final, donde encontró nuevamente a Eurasquin. Pero esta vez fue diferente. Ayelen fue de menor a mayor y logró cerrar el domingo con un buen triunfo sobre la mejor jugadora de Salta, al derrotarla por 3-6, 7- 5 y 6-3.

Caprotta se llevó los mil puntos y acortó distancias con Eurasquin y Lara Torres, pero ya casi no tiene chances de llegar al primer puesto ya que solo restan dos torneos: el Clausura del Jockey Club y el Master de la AST.

La acción del tenis femenino no solo fue en Primera categoría, sino también en segunda y tercera.

Paola Castillo, que venía de quedarse con un trofeo en el Torneo Nacional Seniors la semana anterior, venció en la final a Viviana Martin por 6-4 y 6-3, en segunda división. Con esta victoria, Castillo saltó del cuatro al segundo puesto del ranking que sigue liderando María Isolina Durand Figueroa.



En tercera, la ganadora de la final fue Carolina Ruiz Moreno, quien venció a Carolina Tejerina por 6-3 y 6-3. Para Ruiz Moreno fue trascendental esta victoria ya que logró subir al primer lugar de este ranking despojando a Jimena Jovanovics. Por su parte, Tejerina se ubicó en segundo lugar (antes estaba cuarta).

Esta fecha del circuito salteño se completaría el próximo fin de semana con el cuadro de los varones.

Con el certamen de damas del fin de semana, el ranking quedó así:

PRIMERA

Pos. Tenista Puntos

1° Paula Erausquin 4560

2° Lara Torres Baron 3940

3° Ayelen Caprotta 3160

4° Milagros Guerrero 1820

5° Rosanna Ferretti 1760

SEGUNDA

Pos. Tenista Puntos

1° María Durand 2320

2° Paola Castillo 1960

3° Mónica Silvera 1000

4° Sofia Díaz Galdeano 1000

5° Loraine Gimson 900

TERCERA

Pos. Tenista Puntos

1° Carolina Ruiz Moreno 2090

2° Carolina Tejerina 1740

3° Jimena Jovanovics 1600

4° Marilú Torres Jiménez 1440

5° Veronica Pfeiffer 1360