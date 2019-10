Camioneros es el último pasajero de los cuartos de final del Anual 2019

Camioneros Argentinos del Norte, pese a perder anoche en cancha de la Liga Salteña 3 a 1 con Sanidad, fue el último equipo en meterse en los cuartos de final por el 3-0 a su favor en el partido de ida.

Lucas Rodríguez, en contra, Maximiliano Ortiz y Axel Marín marcaron para el enfermero y Lautaro Matorras descontó para la fusión.

Camioneros ahora enfrentará por los cuartos a San Antonio, que disfruta de un magnifico presente en el año al ser finalista de la Copa Salta.

Los cuartos de final

Habiéndose definido el último clasificado al lote de los 8 privilegiados que pelearán por el título del Anual 2019, quedaron conformados los cruces de cuartos de final, que arrancarán el fin de semana.

El mejor equipo de la primera fase, que ganó de punta a punta la ronda inicial y que incluso desde antes de iniciado el campeonato ya se erigía como principal candidato, Juventud Antoniana, desandará su camino rumbo al primer objetivo futbolístico de la institución de Lerma y San Luis, post-descenso al Regional Amateur, chocando con el verdugo de Gimnasia y Tiro: Villa Primavera, con quien chocará en dos partidos por el pasaje a las semifinales. El santo no la tendrá fácil ante el gallito, que ya sabe lo que es “voltear” a un candidato de los grandes, anticipando las vacaciones de fin de año del albo.

El otro candidato del certamen liguista es Pellegrini, recientemente eliminado de la Copa Salta, que ahora se abocará con todo a un solo frente. El adoquinero, de gran labor en la fase regular y el único equipo que logró ganarle y sacarle el invicto a Juventud, enfrentará a Central Norte, que eliminó en la fase anterior a San Martín con global de 3-2.

Por otra parte, Cachorros, que se quedó con el último cupo clasificatorio a los cuartos de final al concluir en la cuarta ubicación en la fase regular, chocará con Peñarol, justamente el rival con el que pujó hasta la última fecha de la primera ronda del torneo doméstico y al que le ganó la pulseada. El mirasol viene de dejar afuera de competencia a Atlético Mitre con un global de 7-2, en una entretenida serie que tuvo una lluvia de goles.

Cabe destacar que Juventud, Pellegrini, San Antonio y Cachorros cuentan en esta definición con ventaja deportiva en caso de empate, por terminar en los primeros cuatro lugares en la primera fase, por lo que también “saltearon” la fase de octavos de final.



Los cruces de cuartos de final

Villa Primavera vs. Juventud

Central Norte vs. Pellegrini

Peñarol vs. Cachorros

Camioneros vs. S.an Antonio

* El indicado en primer término hará local en el partido de ida.

* Juventud, Pellegrini, Cachorros y San Antonio tienen ventaja deportiva.