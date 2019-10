¡Que viva México¡, la propuesta del Cine Club para mañana

Mañana, el Cine Club de los Miércoles cierra el ciclo de octubre, denominado América, con la proyección de un corto del Concurso 10 Años Imágenes, Las Últimas Canas, Una Historia Arrugada de Eduardo Rodriguez y la película Qué Viva México de Sergei Eisenstein.

Podrán disfrutarse en el Colegio de Médicos de la Provincia de Salta (Marcelo T. de Alvear 1310), a partir de las 21 con entrada libre y gratuita.

El plato fuerte de la noche será la proyección de Que viva México, filme que data de 1932 y contó con la dirección de Sergei Eisenstein (El acorazado Potemkin) y Grigori Aleksandrov.

Es protagonizado por Félix Balderas, Martín Hernández, David Liceága, Julio Saldívar, Isabel Villaseñor, Maruja Grifell, Raúl De Anda, Lupita Gallardo, Sara García, Baronito, ArcadyBoytler y Concepcion.

Sinopsis

Se trata de un film en cuatro episodios, más un prólogo y un epílogo.

El prólogo presenta imágenes alegóricas del México prehispánico.

El episodio “Sandunga” recrea los preparativos de una boda indígena en Tehuantepec.

“Fiesta” desarrolla el ritual de la fiesta brava.

“Maguey” escenifica la tragedia de un campesino victimado por rebelarse contra su patrón.

“Soldadera” muestra el sacrificio de una mujer revolucionaria.

El epílogo, también conocido como “Día de muertos”, se refiere al sincretismo de las distintas visiones que coexisten en México alrededor del tema de la muerte.

Eisenstein y su película inconclusa

La llegada de Eisenstein a México, deja claro que desde hace años la riqueza cultural e histórica que posee México, ha llamado la atención en varias ocasiones de muchos cineastas, algunos contemporáneos como son: Michael Dougherty para Godzilla “El Rey de los Monstruos” o Sam Mendes, para James Bond “Spectre” donde se rescató el tradicional Día de los Muertos.

Bajo el auspicio de Upton Sinclair, un famoso escritor y ganador del Pultizer en 1943, Eisenstein llegó a México el 5 de diciembre de 1930 para comenzar el proyecto ¡Que viva México!, cinta que buscaba retratar la cultura y la política desde la época prehispánica hasta el periodo revolucionario.

A su llegada el cineasta expresó en una entrevista para un rotativo de gran impacto, que durante un mes se dedicaría a estudiar el ambiente mexicano para después proceder al rodaje. El estudio consideraba su visita por varias partes emblemáticas del entonces Distrito Federal, regiones del Istmo de Tehuantepec y Yucatán y las ruinas de Chichén Itzá.

La problemática social

En aquella época, cuando era presidente Pascual Ortiz Rubio, el miedo porque se retrataran los problemas sociales del país llevó a la detención del cineasta frenando así por un tiempo el proyecto.

Bajo la condición de que Eisenstein fuera acompañado en todo momento por el etnólogo Agustín Aragón Leiva y el artista Adolfo Best Maugard, el gobierno mexicano le concede un permiso para comenzar las filmaciones el 11 de diciembre. Las primeras escenas fueron rodadas en Tacuba. Al día siguiente, continuó en La Villa, durante la festividad de la Virgen de Guadalupe.

Asimismo, trabajó junto a Diego Rivera, Frida Kahlo, Pablo O'Higgins, entre otros. También se realizaron filmaciones en el lago de Xochimilco y la plaza de toros de La Condesa, Acapulco, Oaxaca y Yucatán

Dos años después, el proyecto fue cancelado por diversos problemas con el representante de Sinclair, económicos por el aumento de presupuesto y el régimen soviético lo acusó de desertor. La cinta no se terminó de filmar, faltaban diálogos, no estaba musicalizada y mucho menos editada.

¡Que viva México! Ha sido considerado el plan fílmico más grande y también la mayor tragedia personal del cineasta.

Sin embargo no todo se perdió. Las imágenes filmadas se utilizaron para la creación de películas como Thunder over Mexico (1933), Eisenstein in Mexico y Death Day (1934) y Time in the Sun (1956).

En 1956 Sinclair depositó el material fílmico en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.