Terminó el programa de Productos Esenciales: ¿qué va pasar con la lista de alimentos básicos?

El programa de “Precios esenciales” lanzado por el gobierno a mediados de abril para contener la suba de precios de los alimentos llegó a su fin y la decisión oficial es no prorrogarlo. Se trató de una lista de 64 alimentos que mantuvieron fijo su valor por seis meses, plazo que vence hoy. Fuentes de la Secretaría de Comercio adelantaron que está negociando con las empresas de consumo masivo que participan de este programa la posibilidad de que continúen en el programa Precios Cuidados, del cual Esenciales formaba parte.

Esta es la idea que tienen en el Gobierno, aunque desde algunas empresas hasta esta tarde no tenían conocimiento, según Infobae. Se anunciaría entre mañana y el jueves y buscarán que permanezcan en el programa madre con una suba en el precio pero “razonable”. “Tiene que ser un valor que no nos haga perder más dinero. El aumento que nos dieron por la rebaja del IVA no compensó el aumento de costos que tenemos desde abril”, dijeron en una importante alimenticia que participa del plan.

Algunas empresas que ya no estaban en “Precios cuidados”, como Cabrales, tampoco seguirán con el producto que tenían en Esenciales. Se trata del paquete de 25 unidades de Té Big Ben. “Hoy se terminó el Pacto de Caballeros, como se dijo en su momento”, remarcó el dueño de la empresa, Martín Cabrales.

“En Cuidados estamos con varias referencias hasta enero. Esenciales era por 6 meses y terminaba hoy. No tenemos la información de que quieren que permanezcan en Cuidados”, dijeron, a su vez, desde una empresa de bebidas que participa de ambos.

La lista de los productos Cuidados asciende a 560 y se encuentra, aunque con variaciones, en las principales cadenas de Gran Buenos Aires y el interior del país. Se prorroga cada cuatro meses y el vigente vence el 7 de enero, por lo que le tocará a la nueva gestión prorrogarlo. No quedan dudas de que así será y de que, incluso, podrían crecer los controles de precios en un contexto inflacionario. El reciente cepo anunciado para cuidar las reservas ayudará a contener la cotización del dólar y, por ende, el traslado a precios, pero aún así se espera una política de mayor presencia del Estado en la economía. Vale recordar que el programa fue ideado por el ex ministro de Economía y flamante gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, en 2014.

FUENTE: INFOBAE