El River de Gallardo marca diferencia frente a 22 técnicos de los “grandes”

Sebastián Beccacece tuvo 16 partidos para construir un equipo que plasmase la idea con la que llegó a Independiente. Ese margen de trabajo, ese estándar de tolerancia, pareciese ser el imperante para los equipos grandes por estos días. En una dinámica plagada de contradicciones, los procesos a largo plazo son, desde el discurso, la solución para todos. Son, más tarde, la metodología de ninguno.

Las voluntades terminan en ese terreno donde hay frases cortas para definir temas complejos. “Esto es Independiente”, dicen incluso los propios perjudicados, como si esa obviedad pudiese acelerar un proceso de trabajo. Pero Independiente es el gatillo, el protagonista coyuntural de una tendencia que abarca a casi todo el fútbol argentino, y que se agudizó en los cinco grandes en el último tiempo. Esa tendencia obliga a revisar a Marcelo Gallardo como contrapunto, como ejemplo y quizás incluso como causa de lo que viene sucediendo. Para muestra, va un dato: desde que Gallardo se convirtió en entrenador de River en 2014, vio pasar 22 entrenadores en los otros cuatro grandes.

El Muñeco encarna como nadie eso que todos quieren y que nadie busca realmente: una idea sostenida en el tiempo, un paradigma nuevo que transforme un club y que plante raíces en las Divisiones Inferiores para perpetuarse lo más posible. Pero cuidado, que Gallardo como paradigma puede ser engañoso, porque el DT de River tuvo el viento a favor de los resultados antes de afirmarse en el puesto y confirmarse como el mejor del continente. Y, si bien el terreno de lo contrafáctico nunca entrega resultados, obliga a preguntarse qué hubiese pasado si River no se coronaba en aquella Copa Sudamericana que lo inició todo.

En la vereda de enfrente, en el lapso Gallardo, Boca le dio salida a tres técnicos y tiene a Gustavo Alfaro tambaleando luego de otro duro golpe en la Copa Libertadores, tras el que expresó la voluntad de recuperar su vida. En el xeneize, Rodolfo Arruabarrena sucedió a Carlos Bianchi y generó ilusión en los hinchas. El Vasco llenaba todos los casilleros requeridos: joven, con visión moderna del fútbol y formado en casa.

Soportó la eliminación en la Sudamericana, completó la mejor fase de grupos en la historia del principal certamen continental y volvió a toparse con el millonario, además de ese rival inesperado que salió de la propia Bombonera: el gas pimienta. Ni el título local y la Copa Argentina lo sostuvieron y llegó Guillermo Barros Schelotto. Sus planteos ofensivos lo llevaron al bicampeonato local, pero las derrotas en las históricas finales de la Supercopa y la Libertadores ante el clásico rival lo empujaron a partir. Si nada cambia, Alfaro parece seguir el mismo camino post-semifinal.

Y así como el rojo pasó por seis técnicos (Omar De Felippe, Jorge Almirón, Mauricio Pellegrino, Gabriel Milito, Ariel Holan -el mejor de los cinco con la obtención de la Sudamericana- y Beccacece). San Lorenzo tampoco le encontró la vuelta a la cuestión.

Se fue Edgardo Bauza, el campeón de América en 2014, y pasaron entrenadores con estilos muy diferentes que no lograron estabilidad: Pablo Guede, Diego Aguirre, Claudio Biaggio, el propio Almirón -tras su éxito en Lanús, finalista de América en 2017- y Juan Antonio Pizzi, actualmente cuestionado.

De los cinco grandes, el único que se acercó a ciertos parámetros de calma sostenida en el último tiempo fue Racing gracias a la consagración de la mano de Eduardo Coudet en la última Superliga, aunque el Chacho no tiene la continuidad asegurada de cara a 2020. Ni Diego Cocca, consagrado en 2014, se sostuvo por un largo lapso en sus dos etapas y lo mismo les pasó a Facundo Sava, Claudio Úbeda y Ricardo Zielinski.

Mientras la danza de nombres no paró de girar, Gallardo construyó su imperio en River, con diez títulos y tres finales de la Libertadores en cinco años, el triunfo más grande de la historia del club en la final de Madrid y el protagonismo absoluto de una de las eras más gloriosas. Se reinventó más de una vez, renovó planteles completos y siempre logró encontrarle la vuelta, pero avalado por dos elementos fundamentales que le dieron los buenos resultados: la paciencia y la confianza. La envidia de los otros 22.