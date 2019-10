“La emergencia por violencia de género no ha dado resultados positivos”

Socorro Villamayor, concejala de la ciudad de Salta desde hace 10 años, es candidata a diputada provincial por el Frente Sáenz Gobernador, en segundo término, detrás de Matías Cánepa.

.

¿Qué propuestas llevará a la Cámara de Diputados?

En primer lugar, lo que busco desde este espacio que lidera el actual intendente (Gustavo Sáenz) es acompañar la gestión, porque creo en él. Ha logrado, más allá de las camisetas políticas, obtener fondos para hacer un municipio que embellece la ciudad, realiza obra pública, ha creado un hospital público de mascotas, ha trabajado en obras para mitigar inundaciones en distintos barrios de la ciudad... Cuestiones que estaban abandonadas por el propio Gobierno provincial.

¿Qué proyectos le gustaría encarar como diputada?

En lo personal, hay aspectos que han quedado truncos por las propias competencias municipales. Uno de esos es el vertedero San Javier, que debe ser tratado desde un área metropolitana, con acuerdos con los municipios que lo usan. El San Javier está en una situación criticable, ya que no tiene un espacio adecuado para que más de seis municipios depositen sus residuos allí.

Otro tema prioritario es el presupuesto, porque nos va a permitir determinar la impronta del Gobierno. Me parece fundamental que este se base, sobre todo, en salud pública y en educación, sin descuidar la seguridad.

Creo que hay que puntualizar en salud, haciendo un análisis claro de la situación en la provincia. Hay que descentralizar, lograr la construcción de nuevos hospitales y priorizar que los centros de salud cumplan ese rol.

¿Qué propuestas tiene en relación con el género?

Me parece que, más que plantear una cuestión de género, debemos tender al respeto a todos los vecinos y ciudadanos, con prescindencia de la elección que hagan.

Salta tiene una de las tasas más altas de femicidio. ¿Debe seguir la emergencia por violencia de género?

La emergencia por violencia de género no ha dado resultados. De hecho, después de que se dictó los femicidios siguieron aumentando. Es decir que la emergencia, como una cuestión figurativa, no tiene efecto positivo.

El propio Gobierno que propició la emergencia informó el año pasado que Salta en 2017 era la primera en femicidio, con 25 casos.

Este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que Santiago del Estero y Salta estaban entre las provincias con más femicidios y violencia de género.

En el presupuesto, hay que enfocar en la lucha clara y precisa contra la violencia de género. No podemos seguir teniendo una Salta que sea conocida por los femicidios. Es tristísimo. Hay que terminar con la muerte por violencia de género en las mujeres.

¿Cuál es el sistema electoral que más le gusta? ¿Boleta papel, única o electrónica?

Es un tema a debatir y hay que ser muy mesurada al momento de analizar. La boleta papel tiene su deficiencia en cuanto al tiempo. Si bien estas últimas elecciones (nacionales), el recuento ha sido rápido, todavía estamos en el provisorio. Lo bueno que tiene es la universalidad. Hay gente mayor de edad que lo maneja y lo interpreta. La universalidad en el voto electrónico se ve vulnerada. Creo que hay que plantear un sistema que nos dé celeridad, pero que no vulnere los principios básicos del voto, que es secreto, obligatorio y universal.

El cambio climático es una realidad cada vez más palpable. ¿Qué propone para mitigar sus efectos?

El medio ambiente y el clima son factores fundamentales en cualquier sociedad. Hoy padecemos los riesgos de agua futura, los incendios forestales... Son aspectos que sin duda tienen que no descuidarse. Educación, salud y seguridad son políticas públicas necesarísimas y el medio ambiente es un aspecto que a nivel mundial y en vinculación con otros países debemos trabajar mancomunadamente.

Según las últimas estadísticas del Indec, Salta es una de las ciudades que tiene mayor porcentaje de personas en situación de pobreza. ¿Qué políticas públicas se necesitan para que vivan en situación de dignidad?

Dignificar a las personas, darles oportunidades... Hace rato, en un reportaje, yo hablaba de los carreros como un hecho emblemático de la gestión del intendente Sáenz. Ese era un sector muy vulnerable de la sociedad y, lejos de mantener marginada o tapada esa realidad, él la tomó y puso una fecha tope para que los funcionarios acompañaran la decisión política que él tenía, que era mejorar la situación y reconvertir a la familia carrera.

Este pequeño ejemplo es una muestra clara de que las decisiones políticas para mejorar la situación de determinados sectores nos ayuda a mejorar como sociedad.