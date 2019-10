Capacitarán a mujeres choferes de colectivo

En los próximos meses comenzarán a dictarse talleres a 150 mujeres, que son choferes de colectivo y trabajadoras de Saeta, sobre empoderamiento e igualdad de género en el transporte.

En una conferencia de prensa, ayer se anunció que estas capacitaciones se harán con el dinero que obtuvo el proyecto que presentó Mirtha Sisnero en el premio Mujeres Solidarias de la Argentina de la Fundación Avon para la Mujer. Ella fue postulada por la Fundación Entre Mujeres (FEM) y fue distinguida junto con la salteña Beatriz Corral, que realizas trabajos solidarios en La Unión.

Según explicó Lía Verónica Caliva, presidenta de FEM, el proyecto recibió 200 mil pesos, pero, por la pérdida de valor de la moneda y para ampliar la cobertura a las más de 400 aspirantes anotadas en la Autoridad Metropolitana de Transporte, piden el apoyo de empresas.

Quienes quieran colaborar pueden contactarse por correo electrónico a fundacio nentremujeres@gmail.com o por celular: 3875005104. A las empresas que ayuden, desde FEM les ofrecen, como contraparte, brindar capacitaciones a sus empleados sobre atención al cliente con perspectiva de género y talleres de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral.

La historia del proyecto

En 2014, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sisnero logró que las mujeres trabajaran como choferes de colectivo en Salta. FEM presentó el amparo colectivo para que cesara la discriminación por razones de género en el ámbito laboral y el patrocinio estuvo a cargo de la defensora oficial Natalia Buira. A la fecha, Sisnero no fue contratada como conductora.

Si bien la sentencia ordenó que las mujeres representaran el 30 por ciento de los choferes en las empresas, en la actualidad hay solo 140 chicas entre 2.200 conductores, según informó Claudio Juri, gerente general de Saeta, entidad que colabora con este proyecto.

"El empoderamiento y la igualdad se consiguen con mucho trabajo, con paciencia y tratando con las compañeras", afirmó Sisnero, quien aseguró que en esta región "hace falta la unión entre mujeres".

Sisnero manifestó que el galardón que obtuvo dependió mucho de las chicas que trabajan como choferes: "Las admiro por el coraje y la decisión que tuvieron de hacer ese trabajo". Pronto ella volverá a rendir el examen, con la esperanza de que esta vez la contraten.

En los talleres se trabajará sobre género y derechos humanos, patriarcado, igualdad en el trabajo, violencia de género, legislación y derechos sobre salud sexual y reproductiva, habilidades socioemocionales y herramientas para el mundo del trabajo.

Se harán visitas a las empresas y a las puntas de línea, donde se dejará material a los choferes varones para sensibilizarlos. Se contará con el apoyo de la UNSa y de la Fundación Pro Mujer Argentina.

Hilda García, coordinadora de Desarrollo Personal de Pro Mujer, expresó: "Es histórico que en el Estado empiecen a darse estos espacios de sensibilización y de capacitación sobre el lugar de la mujer, para lograr un mundo más justo, igualitario y menos violento".

Anticipan nuevas subas del boleto

El gerente general de Saeta, Claudio Juri, aseguró ayer que el boleto del colectivo subirá conforme a lo establecido el año pasado, con aumentos de un peso por mes hasta fin de 2019, por lo que llegará a 26 pesos en diciembre. Sin embargo, advirtió que es “muy difícil” sostener este valor: “Sería un mentiroso si dijera que el año que viene no habría que aumentar el boleto”.

“Si no tuviéramos el subsidio de la Provincia, tendríamos un boleto arriba de 50 pesos”, expresó Juri. Dijo que el Gobierno terminará aportando $2.200 millones este año, cuando había proyectado $1.500 millones. “Si uno usa la lógica, es imposible que no se aumente el boleto”, expresó. Con respecto al caso de una adolescente con retraso madurativo, que se perdió luego de que un inspector de Saeta la bajara de un colectivo por no tener la tarjeta y que fue encontrada tres días después, respondió: “No quedó nunca demostrado si se bajó o no se bajó. Lo que nosotros explicamos no coincide con lo que declara la madre”. Dijo que no se obliga a bajar a nadie con algún tipo de vulnerabilidad o que pueda correr algún peligro.