Pilotos endurecen las medidas de fuerza para el fin de semana

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, y su par de UALA, Cristian Erhardt, ratificaron ayer que el paro de pilotos anunciado para el próximo el fin de semana pese al pedido del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien solicitó que se levante la medida, al considerar que "no" era "el momento indicado" para hacerla.

Biró señaló que "el paro se hará, y probablemente se intensifique el conflicto porque los pilotos están con una paritaria vencida", independientemente de que los trabajadores tienen "esperanza" en la postulación de Fernández.

"No solo vamos a tomar medidas sino que se van a ir profundizando porque es un conflicto que el Gobierno utiliza electoralmente. Me parece muy bien que Alberto pida que no las haya, pero nosotros estamos hace once meses con los salarios congelados", declaró el sindicalista a FM Futurock.

El candidato respaldó el martes los reclamos de los trabajadores pero les dijo que "no es un buen momento" para tomar medidas de fuerza.

"Nadie quiere la huelga, nosotros mismos no la queremos, pero hay copilotos que no pueden pagar el alquiler", subrayó Biró.

"Además, me parece lógico que Alberto pida que no haya huelga, es más, coincido, porque sería deseable no tener un gobierno que destruya la línea de bandera, que no quiera atacar al movimiento obrero, sería deseable no tener chorros, corruptos, mala leche, gente que está haciendo mucho daño", agregó el sindicalista.

Al mismo tiempo, destacó la "capacidad de gestionar de Alberto" al ejemplificar con un conflicto desatado en el 2005, cuando el actual candidato presidencial era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Pero aclaró: "Nosotros no hablamos por los medios. Si él nos llama hablaremos porque él nos conoce bien pero no lo ha hecho y no tiene por qué hacerlo, ahora está en campaña y mientras tanto, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer: defender a los trabajadores", puntualizó.

También argumentó que desde el Gobierno "se cansaron de acusarnos de responder partidariamente a un sector o a otro, así que quede claro que los intereses que defendemos son los de la familia aeronáutica y la de los trabajadores".

En el mismo sentido se manifestó Erhardt, de UALA, quien afirmó en radio La Red que "la medida está firme porque por ahora tenemos una paritaria vencida" tras analizar las declaraciones del candidato como "una expresión de buena voluntad".

No obstante, agregó que "nosotros estamos luchando porque se recompongan los salarios y eso es inamovible", y destacó que el "responsable de esta situación es la empresa que no quiere acordar".

Fernández afirmó el martes en San Juan que confía "mucho en los que trabajan" en Aerolíneas Argentinas.

"Pero lo que les pido, siempre se lo pido y no sólo ahora, que no provoquen este estado de las cosas. Yo sé que tienen razón. Porque ellos también son víctimas del descuido del Gobierno, que hace mucho tiempo no convoca paritaria y vive postergando a los que trabajan", dijo el candidato presidencial opositor.

Los pilotos y Aerolíneas Argentinas sellaron el año pasado una paritaria casi inédita, con cláusula de ajuste automático por inflación, lo que les garantizó no perder contra la suba de precios durante el período agosto 2017 a septiembre de 2018. Junto con los bancarios, fueron el único gremio que salió indemne de la devaluación de aquel año.

Interna gremial

Al parecer el piloto Pablo Biró se siente relegado del rearmado sindical que se avecina, donde tallan con más influencia Héctor Daer, Hugo Moyano y Hugo Yasky, los elegidos por Alberto Fernández. Biró no forma parte de "los Gordos" ni del moyanismo. Menos de la CTA. Es una voz de peso en la Corriente Federal, que lidera el bancario Sergio Palazzo.

En el microclima aeronáutico no resulta ajeno a las tensiones la reciente fractura del gremio de pilotos y los procesos electorales en otros sindicatos del sector, como el de la Asociación del Personal Técnico (APTA), que es liderado por Ricardo Cirielli desde hace 27 años y cuyo reinado está en peligro por una alianza opositora fogoneada por el moyanismo.

Desafiado por los pilotos de Latam, Biró convocó hace dos semanas a una asamblea de APLA para determinar medidas de protestas. Pero el resultado no fue el esperado: fue rechazada una de las mociones puestas en debate para expulsar del gremio a los tres pilotos de Latam que habían participado del primer vuelo interchange a Miami, que habilita la utilización de aviones con matrícula extranjera pero que utilicen mantenimiento y tripulación argentina. Biró les apuntó a sus colegas por querer formar un "sindicato amarillo" (por empresa), algo que ya se dio en algunas low-cost que cuentan con el visto bueno oficial.

