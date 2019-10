Tras haberse fugado, detienen al único sospechoso de la muerte de Gimena Bernasar

Durante la mañana, Pedro Pablo Pardo, de 23 años, se presentó en el Juzgado de Garantías 3, a cargo del juez Antonio Germán Pastrana, a efectos de ponerse a disposición de la justicia.

El joven, que se encuentra acusado provisoriamente del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género en perjuicio de Gimena Sofía Bernasar, quedó detenido y fue trasladado a la Alcaidia General de la Provincia.

Al momento de presentarse en el tribunal, Pardo dijo que se fue a Córdoba para realizar allí un tratamiento para sus adicciones, pero no sabía que no podía hacerlo. Refirió que al momento de enterarse que se había ordenado su nueva detención volvió a la Provincia para ponerse a disposición de la justicia, ya que no fue su intención evadirla.

Al conocer la liberación del joven, la fiscal Simesen de Bielke había apelado la medida por considerar que el imputado tenía suficientes razones para intentar evitar la aplicación de la ley penal, en base a pautas objetivas, lo que hace presumir su fuga.

El 22 de junio de este año, encontraron el cuerpo de Gimena Sofía Bernasar en una habitación de su domicilio del barrio Lugones