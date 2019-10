Un asteroide pasará más cerca que la Luna este jueves y hay cuatro más

No. Un asteroide no impactará la Tierra. Al menos no en un futuro cercano.

En redes sociales se han compartido información errónea de que un cuerpo chocaría con la tierra este jueves. El asteroide al que se han referido es el 2007FT3 (designado así por el año en el que fue descubierto) y sí, pasará cerca de nosotros este 3 de octubre.

Tiene un diámetro de 0,340 kilómetros y lo más cerca que pasará es a 65,9 veces el diámetro de la Tierra, que es de unos 6420 kilómetros. según la NASA no tiene probabilidades de impactar la Tierra.

