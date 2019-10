Angel Di María: "Este Leo (Messi) me gusta"

El argentino Ángel Di María, volante izquierdo de París Saint Germain, de Francia, destacó que “este” Lionel Messi le “gusta”, en referencia al cambio de actitud del rosarino con el grupo del seleccionado argentino.

“Este Leo me gusta, se lo criticaba que no cantaba el himno, que no hablaba y ahora demostró que sí, me puso feliz por cómo hablaba delante del grupo, más allá de lo que hablaba por los medios”, indicó Di María en una nota con ESPN 3.

“Lo más importante era lo que decía y cómo lo decía a los más jóvenes, principalmente después del partido contra Brasil, que nos cagaron, dijo unas palabras que dejó a todos llorando porque le llegó al corazón a todos”, aseguró Fideo.

Di María, que no está convocado para la doble fecha FIFA de octubre, compartió plantel con Messi en el seleccionado campeón olímpico desde Beijing 2008 hasta en la última Copa América 2019 en Brasil.

Di María y Messi jugaron una final del mundo en Brasil 2014 y dos en Copas América de Chile 2015 y Estados Unidos 2016.

“Leo estaba orgulloso del grupo, contento con que habíamos estado poco y nada juntos y sin embargo, parecía que llevábamos años compartiendo el seleccionado. Se mostró muy a gusto con los más jóvenes por lo que habían entregado y los animó a más de cara a lo que viene”, confesó.

Messi recibió la sanción de cuatro partidos después de la expulsión contra Chile en el partido por el tercer puesto y sus declaraciones contra la Conmebol, por las polémicas que favorecieron a Brasil en la derrota nacional por 2 a 0 de la semifinal.

“Yo amo estar en la Selección. No estar convocado se siente, se sufre un poco. Yo creo que estoy haciendo el mérito necesario en mi club para poder estar”, concluyó sobre el seleccionado.

Por otro lado, Di María habló sobre el Superclásico de la Copa Libertadores, en el que River se impuso el pasado martes sobre Boca por 2 a 0 en el Monumental, por la ida de la semifinal y aseguró que el ganador “fue mejor”.

“River tiene un estilo de juego muy lindo, lo ha dicho Maradona, es difícil y no se le puede ganar a este River. Gallardo está haciendo las cosas muy bien”, afirmó.