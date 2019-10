La caída con River llenó de dudas a la dirigencia de Boca

En el “mundo Boca” se siguen escuchando los ecos de la derrota ante River por 2 a 0 el martes pasado por la Libertadores, con opiniones hacia adentro de jugadores y dirigentes contra el VAR, al tiempo que los socios recibieron una encuesta por Whatsapp para saber si la posible eliminación ante el clásico rival les haría cambiar el voto.

En Boca habrá elecciones el 8 de diciembre y el actual presidente, Daniel Angelici, no podrá ser reelecto por el reglamento, que impide un tercer mandato consecutivo al frente del club.

El oficialismo propone -hasta ahora- a Cristian Gribaudo como su sucesor, pero el enojo de los socios ante otro posible fracaso copero colmó de dudas a la dirigencia que se referencia en el presidente Mauricio Macri, quien estuvo al frente de Boca desde diciembre de 1995 hasta 2007.

Así fue que en las últimas horas los socios recibieron en sus celulares una encuesta que -sin revelar el origen del sondeo- preguntaba, entre otras cosas, si la derrota contra River le haría “cambiar su voto en las elecciones de diciembre”.

También preguntaba si “podría perjudicar al oficialismo una posible eliminación en la Copa” y si los socios piensan que la Conmebol tenía que ver con la derrota de Boca.

En las redes sociales los hinchas siguen culpando al VAR, más allá de reconocer en muchos casos la superioridad futbolística de River.

Con ese mar de fondo, el plantel se entrenó ayer en Casa Amarilla de cara al compromiso del domingo, en el que visitará a Defensa y Justicia por la Superliga, en donde es líder con 18 unidades.

Boca necesita recuperar físicamente algunos jugadores para la revancha por la Copa. Por eso Alfaro dispuso ayer una práctica con los que jugaron pocos minutos o no estuvieron en el Monumental y el equipo formó con Andrada; Buffarini, Goltz, Alonso y Fabra; Campuzano y Almendra; Salvio, Tevez y Zarate; Hurtado.

Alfaro mantuvo una charla en privado durante media hora con Zárate, quien jugaría en Florencio Varela desde el arranque, igual que Salvio. El DT aguardará la evolución física de los que fueron titulares ante River, para que la mayoría de ellos jueguen el domingo.

La mala noticia es la lesión de Capaldo, quien no podrá jugar durante dos o tres semanas, ya que tiene un esguince en el tobillo izquierdo.

En tanto, Daniele De Rossi se recupera de una distensión en el isquiotibial derecho y volvió a trabajar diferenciado con pelota. El volante italiano hoy entrenaría a la par del resto y quedaría concentrado para el partido ante Defensa.