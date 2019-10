“Los intendentes tenemos que generar oportunidades laborales”

Eduardo Leavy, candidato del espacio kirchnerista para la intendencia de Tartagal y que ocupa interinamente la intendencia desde el 2017, consideró que los intendentes deben ser los principales impulsores en la generación de fuentes genuinas de empleo, para lo cual se necesita el apoyo del Gobierno provincial y fundamentalmente del nacional.

¿Cómo transcurrieron estas semanas de campaña con vistas a ganar la Intendencia de Tartagal?

De una forma un tanto particular porque dentro del gabinete tengo dos funcionarios que están en campaña. como son el Dr. Franquito Hernández y Elba Rodas. y que ocupan cargos muy importantes como secretario de Gobierno y de Desarrollo Humano. Me pidieron licencia para abocarse a la campaña de manera que yo decidí quedarme en la Intendencia, por lo que no tengo todo el tiempo que quisiera para hacer actos, salir de caminata. Pero creo que habiendo sido dos años intendente interino no hay nada que yo pueda prometer o que la gente no sepa acerca de mi gestión frente al municipio de Tartagal.

¿Si tuviera que definir cuál es su forma de hacer política cómo la calificaría?

A pesar de ser el intendente de Tartagal prefiero tener perfil bajo, poca exposición y no me gusta mucho estar “para la foto”. Ni siquiera en campaña porque prometer lo que la gente sabe que no se puede cumplir es una falta de respeto. Yo hago política pero con hechos concretos, donde el vecino pueda ver una mejora, una obra, una gestión. Tampoco me anoto en la pelea, la descalificación, el agravio por las redes sociales, definitivamente eso no es lo mío.

¿Cómo ha piloteado estos dos años de gestión?

Con muchas dificultades porque bien lo dice Alberto Fernández, nuestro candidato a presidente, este gobierno que termina ha dejado una tierra arrasada. En Tartagal tenemos los sueldos al día, los proveedores al día, estamos haciendo menos obras pero nunca hemos dejado de hacerlas aunque la situación económica es muy difícil. Como los números nunca mienten yo explico que la coparticipación y las regalías provinciales y nacionales que recibimos aumentaron este último año el 13 por ciento. Pero los materiales para la obra pública cuestan el doble y los sueldos en Tartagal registran un aumento de un 48 por ciento; el combustible en el último año no aumentó un 13 por ciento como la coparticipación, sino muchísimo más y la gente en lugar de cumplir con los impuestos municipales prefiere guardar para comer, para pagar gas y luz que los pagan 5 veces más caros. Esa es la única realidad. Lo que se ha hecho en cuatro años de macrismo en la Argentina no estaba previsto ni en los peores pronósticos. Y eso le pega de lleno a los municipios del interior.

¿Se hicieron obras en los últimos meses?

No todo lo que hubiéramos querido y a mucha gente tuve que decirle que no porque los recursos no alcanzan, pero nunca hemos dejado de mejorar la condición de vida de los vecinos de Tartagal. Hemos hecho asfalto, pavimento, colocación de servicios básicos, iluminación y mucha ayuda social. Nunca dejamos de hacer el descacharrado en cada comunidad barrial porque la salud también es nuestra responsabilidad. Le “lavamos la cara” a complejos habitacionales que se habían construido hace décadas como en Provincias Unidas o barrio Matadero y que nunca habían tenido una mano de pintura, porque eso mejora el ánimo de los vecinos y les da ganas de cuidarlos, parquizarlos, ponerlos más bonitos. Esos trabajos los hacemos con los grupos de desocupados para darles empleo.

Si logra ser electo intendente, ¿por dónde pasará el mayor esfuerzo de su administración?

Por generar puestos de trabajo genuinos. Dicho de esa manera parece una promesa de campaña imposible de cumplir, pero si tenemos el apoyo de la Provincia y de la Nación es totalmente posible, por eso la campaña en Tartagal no es por Chanchín Leavy intendente, es por el Oso Leavy como gobernador y por Alberto Fernández como presidente. Tartagal y los municipios tienen que darle valor agregado a todas sus producciones, algo que también siempre se dice pero nunca se cumplió, pero para eso se necesita estar en sintonía con la Provincia y la Nación porque un municipio solo, más que pagar sueldos y hacer alguna que otra obra, no puede mucho más. Queremos replicar la experiencia de Tartagal Productiva, la primera empresa del Estado municipal que nos llevó cuatro años en poner en marcha y que se conforma por una cadena de valor que comienza por los productores locales de cerdos, sigue con la faena en el matadero local y finaliza en la comercialización a precios muy accesibles al consumidor final. Queremos replicar esa experiencia, primero para asegurarle a nuestra gente que pueda comer y generar puestos de trabajo genuino. Pero para eso el modelo de país debe ser inclusivo y no un modelo de negocio para unos cuantos.

¿Cómo se implementaría?

Darle valor agregado a las producciones locales implica mejorar y tecnificar lo que existe y para eso se requiere del apoyo de la Provincia o del Gobierno central con créditos, capacitaciones a los emprendedores como hicimos con Tartagal Productiva que comenzó con la capacitación al productor para mejorar la calidad y el rendimiento en la cría de cerdos. Implica diferimientos impositivos a quien elija instalarse en zonas tan difíciles como el norte argentino; significa asegurar servicios como electricidad y agua que escapan a la órbita de los municipios. Pero también implica que la nación retome esos proyectos que hace cuatro años estaban adjudicados y que los borraron de un plumazo como fueron la pavimentación de la ruta nacional 86 y el Ramal C-14 y que hubieran generado tantos puestos de trabajo y mayor conectividad con todo el país. En el norte tenemos muchas desventajas por estar lejos de los grandes centros urbanos pero las ventajas son estar tan cerca de países como Bolivia y Paraguay y debemos aprovecharlas, más cuando nos favorece el tipo de cambio monetario. Pero para eso se necesita que haya una mirada federal y no el centralismo que nos condena a más pobreza y a perder las es peranzas.