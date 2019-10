Bettina Romero: “Necesitamos fortalecer la economía social, el autoempleo”

Bettina Romero enfrenta la posibilidad de hacer historia al convertirse en la primera intendenta de Salta, pero antes debe imponerse en las PASO que se celebrarán este domingo.

En diálogo con El Tribuno expuso algunos de los principales ejes de su eventual gobierno. Apoyo a microemprendedores, guarderías para madres que necesitan salir a trabajar o estudiar y planificación de la ciudad con obras que mejoren la accesibilidad y transitabilidad son algunos de sus proyectos.

Es una de las pocas, si no la única mujer con posibilidades ciertas de ser la primera intendenta de la ciudad de Salta. ¿Cómo maneja el tramo final de la campaña y esta posibilidad?

Es cierto que nunca en la historia de la ciudad hubo una mujer intendenta y creo que lo interesante es que podemos llevar nuestra mirada. Yo propongo una Intendencia que tenga el foco desde lo social, pensando en el progreso de cada uno. Para mí la política tiene que ver con solucionar problemas y esa es la razón por la que he decidido incursionar en esto. He decidido comprometerme porque sé que Salta da para mucho más.

Uno de sus proyectos es el Banco Social de Microcréditos. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste?

Es una herramienta que genera progreso. Hay muchas mujeres con talento, hombres y jóvenes que tienen un oficio y quieren abrir su taller, su emprendimiento familiar. La mitad de nuestra economía es informal y la mayoría de las familias quieren salir adelante y, para salir adelante, para luchar contra la pobreza, para progresar, hace falta un empujón, una ayuda inicial. Necesitamos fortalecer la economía social, el autoempleo.

Desde el municipio vamos a trabajar para que cada uno de los emprendedores que hay puedan empezar a funcionar mejor y a crecer, a ponerse de pie. Porque detrás de cada emprendimiento hay una familia, y hoy lo que más me preocupa es la falta de trabajo.

Dijo que la ciudad necesita planificación. ¿Cuáles son los principales ejes de trabajo que tendría una eventual intendencia suya?

Salta necesita organizarse, necesita poder plantarse de cara a los próximos años como una ciudad mucho más integrada. Necesitamos avanzar en cuestiones de transporte público, necesitamos integrarla, conectarla, porque todos los vecinos que vienen de la zona sur y necesitan entrar a la ciudad sufren todos los días el embotellamiento, el tránsito, acceder y movernos en la ciudad. Hacen falta puentes, vamos a impulsar un tren urbano, vamos a mejorar todo el sistema de transporte. Ese es el desafío, planificar y acompañar el crecimiento de la ciudad de forma organizada.



Usted viene con una planificación, con una idea para la ciudad. Pero uno se imagina que del contacto con la gente surgen otros puntos a atender... ¿Qué es lo más urgente que vio que necesiten los vecinos de Salta?

Es muy urgente llevar soluciones concretas a cada barrio. Salta tiene más de 300 barrios y todos los vecinos tienen algún reclamo y alguna necesidad: de pavimento, de iluminación, de espacios verdes, de espacios recreativos para el deporte. Entonces nuestra propuesta es muy concreta: vamos a hacer un convenio con todos los centros vecinales para trabajar con los vecinos y organizar esos reclamos. A través de los centros vecinales queremos consensuar con los vecinos cuáles son las obras prioritarias. De esta manera, cada uno de los barrios va a poder priorizar las obras urgentes y las que podemos ir ejecutando en un mediano a largo plazo.

Por eso también vamos a descentralizar operativamente el municipio. Queremos que en cada centro vecinal haya empleados municipales con capacidad de gestionar para que cada vecino no tenga que irse al Centro Cívico Municipal o esperar un mes para que le den una solución, cuando muchas de las soluciones, en cuanto a medio ambiente, limpieza, desmalezados, o temas básicos como iluminación pueden resolverse rápidamente. Estoy segura de que como salteños damos para mucho más y vamos a hacer de la ciudad de Salta uno de los mejores municipios del país.

Salta es una ciudad con muchos contrastes. ¿Cómo piensa lograr que sea más equitativa?

Ese es un gran desafío, y lo podemos lograr invirtiendo. Acá hay que llegar a todos los barrios de la periferia, que crecieron rápidamente, con obras. Obras que tienen que ver con generar polos de desarrollo, espacios de recreación, de formación. A la Escuela de Artes y Oficios la vamos a llevar a los distintos puntos de la ciudad, queremos generar estos espacios de formación donde puedan desarrollarse y crecer los jóvenes, las familias, necesitamos invertir fuertemente en todos los barrios. Ese es el desafío: integrar Salta, volver nuestra ciudad una única ciudad, donde haya desarrollo en todas las áreas, donde haya inversión en cada uno de los rincones. Eso me motiva porque sé cómo hacerlo, tiene que ver con llegar con el Estado, con iluminación, con cordón cuneta, con pavimento, llegar con las plazas y espacios públicos de calidad.

Necesitamos y vamos a impulsar guarderías en los centros vecinales para que cada mujer que tiene un bebé y necesita salir a buscar trabajo o que quiere volver a estudiar pueda acceder a una vacante de espacio de cuidado de nuestros niños, porque como mamá y como mujer sé que todas tenemos el derecho de progresar y necesitamos de ese acompañamiento y contar con lugares de calidad pensando en nuestros niños.

¿Cuál es el rol que va a tener la mujer en esta nueva Salta y que posición respecto de las cuestiones de género tendrá un eventual gobierno suyo?

Si resulto electa como la primera mujer intendenta, el solo hecho de ocupar ese lugar será todo un mensaje. Un mensaje hacia las mujeres, un mensaje positivo de que esta Salta es más igualitaria, que esta Salta tiene en cuenta a todos, la vamos a construir juntos, hombres y mujeres, caminando a la par.